Le programme coopératif consiste en un nouveau programme mondial de MBA pour cadres (GEMBA) de la Cambridge Judge Business School, et un programme de maîtrise / certificat en études chinoises d'économie et de gestion (MCS/CCS) de l'Université de Pékin.

La Cambridge Judge Business School offrira son nouveau programme GEMBA par l'intermédiaire de la faculté de droit de Cambridge et de conférenciers invités et la moitié du programme d'enseignement sera offert à Shenzhen. Le diplôme de MBA et le programme de base du programme GEMBA correspondront à celui du programme de MBA pour cadres (EMBA) en vigueur à Cambridge depuis 2009 et qui se poursuivra parallèlement au nouveau programme GEMBA.

Ce sera la première fois que la Cambridge Judge Business School offrira un MBA régulier à l'extérieur de Cambridge, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire de l'école de commerce lorsque le programme GEMBA commencera en janvier 2023.

Le programme MCS/CCS de l'Université de Pékin sera dispensé simultanément à Shenzhen par le biais de ses professeurs et de ses conférenciers invités. Le programme est conçu pour mettre l'accent sur la connaissance professionnelle de l'économie, du marché financier et de la gestion d'entreprise de la Chine, offrant une vision profonde et intégrée de la Chine dans une perspective mondiale.

Chaque université conférera son propre diplôme ou certificat aux étudiants, mais le programme coopératif offre de nouvelles possibilités aux étudiants plus âgés de prendre connaissance du climat des affaires de Cambridge et de la région de Shenzhen Pearl River Bay, combinant des études commerciales à la culture chinoise des affaires et de la gestion.

Le professeur Christoph Loch, dont le mandat de 10 ans en tant que doyen de la Cambridge Judge Business School prend fin le 31 août, explique : « La Cambridge Judge Business School est fière de son programme de MBA pour cadres (EMBA), qui attire des étudiants du monde entier dans son programme basé à Cambridge. Le programme parallèle de l'EMBA mondiale est une excellente occasion pour les professionnels expérimentés basés dans la région d'Asie-Pacifique, et au-delà, d'autant plus qu'ils auront également la possibilité de participer à des études de la Chine avec notre partenaire Peking University HSBC Business School. »

Selon le professeur Hai Wen, doyen fondateur de la Peking University HSBC Business School : « Le programme coopératif de la Peking University HSBC Business School et de la Cambridge Judge Business School offre une rare occasion d'apprendre auprès de deux grandes écoles de commerce représentant l'Est et l'Ouest. Les étudiants acquerront une compréhension plus approfondie des connaissances de base ainsi qu'une expérience directe de l'environnement commercial contemporain en Chine. »

L'enseignement du programme GEMBA commencera en janvier 2023 et le programme MCS/CCS commencera en septembre 2022. L'information sur les procédures d'admission devrait être annoncée plus tard cette année.

Le site officiel : https://english.phbs.pku.edu.cn/

Renseignements :

Cambridge Judge Business School

Charles Goldsmith

Responsable des relations avec les médias

Cambridge Judge Business School, Cambridge University

+44 (0)7912 162279 [email protected]

Peking University HSBC Business School

Mao Na

Directrice du Bureau international

HSBC Business School, Peking University

+86 755 2603 3097 [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1604425/20210830110300.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yingqi Jin, +86-13168011645, [email protected]