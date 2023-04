Le spectacle sera présenté en première à Laval avant de se diriger vers Gatineau et Québec!

La prévente VStar commence le 20 avril à 10 h.

La vente grand public commence le 28 avril à 10 h.

QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - Nickelodeon et VStar Entertainment Group sont heureux de présenter le spectacle Pat' Patrouille - Les héros s'unissent dans trois villes québécoises cet été.

La tournée débutera à Laval (22 au 25 juin) avant de se diriger vers Gatineau (29 juin au 2 juillet) et Québec (6 au 9 juillet). Cette toute nouvelle production est un spectacle interactif dans lequel les membres du public deviennent les héros! Aidant nos amis en tant que membre honoraire de la Pat' Patrouille, le public parcourt le monde à leurs côtés avant de revenir à La Grande Vallée à la vitesse de l'éclair. Proposant des effets visuels époustouflants, un récit captivant et une trame musicale vibrante, la production remplie d'action promet de faire danser et chanter toute la famille !

Pat' Patrouille - Les héros s'unissent est basé sur la série animée pour enfants Pat'Patrouille, diffusée sur Nickelodeon et produite par Spin Master Entertainment. Les billets pour toutes les représentations peuvent être achetés au pawpatrollive.com.

Le spectacle amène le public à suivre Ryder et les chiens de la Pat' Patrouille alors qu'ils font face à leur plus grand défi à ce jour. Lorsque le maire Hellinger clone Chien-Robot, le chaos éclate partout dans le monde. La Pat' Patrouille doit donc attraper les clones, sauver Chien-Robot et montrer que lorsque les choses tournent mal, prêter patte forte peut nous transformer en HÉROS ultimes! Le spectacle immersif convie donc petits et grands à une aventure éPATante!

Les héros s'unissent marque la troisième tournée dans l'univers de la Pat' Patrouille créée par VStar Entertainment Group et Nickelodeon. Depuis leurs débuts à l'automne 2016, les spectacles Pat' Patrouille ont été vus par plus de 4,5 millions de personnes, offrant une expérience inoubliable digne de Broadway aux fans de plus de 40 pays. Les spectacles Pat' Patrouille constituent une occasion idéale pour les familles de créer des souvenirs riches et d'initier leurs enfants au théâtre.

DÉTAILS DES REPRÉSENTATIONS :

Les représentations en gras sont en anglais.

Dates : Jeudi 22 juin 18 h Laval Place Bell

Vendredi 23 juin 10 h,14 h et 18 h Laval Place Bell

Samedi 24 juin 14 h Laval Place Bell

Dimanche 25 juin 10 h et 14 h Laval Place Bell











Jeudi 29 juin 18 h Gatineau Centre Slush Puppie

Vendredi 30 juin 10 h, 14 h et 18 h Gatineau Centre Slush Puppie

Samedi 1er juillet 14 h Gatineau Centre Slush Puppie

Dimanche 2 juillet 10 h et 14 h Gatineau Centre Slush Puppie











Jeudi 6 juillet 18 h Québec Centre Vidéotron

Vendredi 7 juillet 10 h, 14 h Québec Centre Vidéotron

Samedi 8 juillet 10 h, 14 h et 18 h Québec Centre Vidéotron

Dimanche 9 juillet 10 h et 14 h Québec Centre Vidéotron

Pour se procurer des billets : les billets sont disponibles sur le pawpatrollive.com. Les prix sont sujets à changement. Des frais supplémentaires et des offres spéciales peuvent s'appliquer.

Un nombre limité de forfaits V.I.P. (Very Important Pup) sont disponibles. Le forfait VIP comprend un siège premium et une séance photo exclusive avec les personnages de la Pat' Patrouille après le spectacle. Chaque adulte et chaque enfant (1 an et plus) d'un même groupe doit avoir un billet VIP.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à l'Infolettre de la Pat' Patrouille pour les préventes et autres offres exclusives, visitez le pawpatrollive.com. Suivez les spectacles de la Pat' Patrouille sur Facebook, Instagram et Twitter à @pawpatrollive, et utilisez le mot-clic #pawpatrollive.

VStar Entertainment Group est une importante entreprise de divertissement et un producteur d'expériences live inoubliables aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Du concept à la production, VStar imagine et crée des tournées personnalisées comprenant du contenu original et des tournées de marques sous licence offrant du divertissement pour les amateurs de tous les âges. Avec près de 40 ans d'expertise dans tous les aspects de la production et de la gestion d'événements, VStar offre des solutions clé en main pour des productions théâtrales, des expositions interactives et des activations de marque. Acquise en 2018 par le Cirque du Soleil, chef de file mondial dans le domaine du divertissement, VStar a présenté plus de 40 000 spectacles dans 40 pays et divertit près de trois millions de personnes chaque année. Pour en savoir plus, visitez le vstarentertainment.com.

Nickelodeon, qui en est à sa 44e année, est la marque de divertissement numéro un pour les enfants. Elle a bâti une entreprise diversifiée et mondiale en donnant la priorité aux enfants dans tout ce qu'elle fait. La marque comprend une programmation et des productions télévisuelles aux États-Unis et dans le monde entier, ainsi que des produits de consommation, des produits numériques, des expériences immersives grandeur nature, des publications et des longs métrages. Pour plus de renseignements ou pour des illustrations, rendez-vous au nickpress.com. Nickelodeon fait partie du portfolio mondial de marques de divertissement multimédia de Paramount (Nasdaq: PARAA, PARA).

Spin Master Corp. (TSX:TOY) est un chef de file mondial du divertissement pour enfants qui crée des expériences de jeu exceptionnelles grâce à un portefeuille diversifié de jouets, de franchises de divertissement et de jeux numériques novateurs. Spin Master est surtout connu pour les marques primées Pat' Patrouille®, Bakugan®, Kinetic Sand®, Air Hogs®, Hatchimals®, Rubik's Cube® et GUND®, et est le titulaire de licences de jouets pour d'autres propriétés populaires. Spin Master Entertainment crée et produit des contenus multiplateformes passionnants, des histoires et des personnages attachants grâce à son studio interne et à des partenariats avec des créateurs externes, notamment le succès préscolaire Pat' Patrouille et neuf autres émissions originales ainsi que de nombreuses séries de courte durée, qui sont distribuées dans plus de 190 pays. La Société a une présence établie dans le domaine des jeux numériques, ancrée par les marques Toca Boca® et Sago Mini®. Avec près de 2 000 employés répartis dans 29 bureaux dans le monde, Spin Master distribue ses produits dans plus de 100 pays. Pour plus d'informations, visitez le spinmaster.com ou suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter @spinmaster.

