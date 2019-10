La passion et les Canadiens : un sondage inédit Léger Van Houtte® révèle que les Canadiens sont plus passionnés que jamais

Le sondage révèle que 86 % des Canadiens entretiennent une passion ou un passe-temps

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son 100e anniversaire, et en raison de la passion qui animait le Maître Torréfacteur Albert-Louis Van Houtte, Van Houtte® a voulu sonder l'intérêt des Canadiens quant à la maîtrise de passions et de passe-temps. En 2019, à l'ère des médias sociaux et des nombreuses plateformes numériques de divertissement, force est de constater que la majorité des Canadiens entretiennent une passion et s'adonnent à au moins un passe-temps. En effet, un pourcentage impressionnant de 86 % des Canadiens révèle que ceux-ci entretiennent des passions ou des passe-temps, tandis que 91 % des répondants considèrent qu'il est toujours aussi pertinent d'entretenir la maîtrise d'une passion ou d'un passe-temps en 2019.

Maîtriser la passion

Le sondage révèle que les Canadiens, tout comme la marque Van Houtte®, démontrent une certaine humilité face à la maîtrise de leur passion. En effet, 59 % se considèrent comme débutants ou intermédiaires dans la passion ou le passe-temps qu'ils entretiennent, tandis que 37 % se considèrent comme avancés ou experts. Ce dernier groupe s'adonne à une passion ou à un passe-temps depuis au moins 10 ans et 30 % en gagnent leur vie. De plus, 60 % des Canadiens considèreraient vivre de leur passion s'ils en avaient la possibilité, et environ la moitié souhaitent maitriser ou perfectionner leurs compétences.

Les Canadiens s'accordent également sur les qualités nécessaires pour se consacrer à une passion ou à un passe-temps : 77 % ont déclaré que le dévouement était important, 57 % ont mentionné la créativité, et 51 %, l'inspiration. Ces aspects revêtent une importance particulièrement cruciale pour que les Canadiens restent passionnés.

Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'histoire des loisirs et du divertissement, explique : « À l'ère où l'on croit que les Canadiens sont captifs de leurs écrans et apathiques, ce sondage vient en fait prouver le contraire. Les Canadiens s'investissent dans leurs passions afin de laisser leur trace et sont plus que jamais inspirés par ce qu'ils voient autour d'eux. Il est donc tout à fait légitime d'affirmer que l'art de faire est toujours bien en vie dans le cœur des Canadiens. »

D'ailleurs, Van Houtte® annoncera sous peu un ambitieux et généreux programme, les Bourses des Maîtres Van Houtte®, qui célèbrera des Canadiens maîtres de leur art et invitera la population canadienne à découvrir leurs passions et leurs histoires. Stéphane Renauld, directeur principal, Gestion de marques de Keurig Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada, explique : « Depuis ses débuts, Van Houtte® a bâti sa réputation sur le dévouement de son fondateur, Albert-Louis Van Houtte, un passionné, maître de la torréfaction et de l'art du café. Cette passion s'est perpétuée grâce à l'implication et à la dévotion de gens créatifs qui portent une attention particulière aux détails et à la qualité de leur travail. Nous avons cherché à connaître les pratiques et l'importance accordée par les Canadiens, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle ou les deux entremêlées, en prenant le pouls de la valeur qu'ils accordent à la maîtrise de leurs passions et passe-temps. Avec les Bourses des Maîtres, nous voulons saluer des maîtres canadiens en fonction de leurs talents uniques et de leur engagement à l'égard de leur art. Ce programme ambitieux a pour but de mettre en lumière le talent et le dévouement de Canadiens exceptionnels dignes d'être découverts. » Le programme sera lancé à la fin du mois d'octobre.

« Le programme des Bourses des Maîtres Van Houtte® vient souligner l'importance qu'accordent les Canadiens à la pratique et à la maîtrise d'une passion, en dévoilant des histoires inspirantes qui mettent en valeur l'investissement personnel de Canadiens dans les passions qui les animent. Le sondage démontre que les Canadiens sont grandement dévoués à la pratique de leur passion car ils y consacrent en moyenne neuf heures par semaine. Cet important investissement de temps se traduit par le fait qu'ils se définissent davantage par ce qui les passionne que par d'autres aspects de leur personnalité », ajoute Laurent Turcot.

Les bénéfices

Les sources de motivations sont nombreuses. Parmi les répondants qui ont affirmé entretenir une passion dans leur vie personnelle, 72 % d'entre eux ont indiqué le faire afin de se détendre, alors que 69 % le font aussi pour des motifs d'équilibre ou tout simplement pour profiter des bienfaits sur leur santé. De plus, fait intéressant, les deux tiers des personnes sondées ont reconnu partager leur passion avec leurs amis ou leur famille, retirant du même coup les bénéfices directs de vivre un moment privilégié avec leurs proches.

Passions et Internet : les temps modernes

Certaines des interrogations de cette étude visaient à déterminer la capacité en terme de temps ainsi que l'intérêt des Canadiens pour la pratique d'une passion ou d'un passe-temps à l'ère numérique. L'étude à ce titre a été des plus éclairantes. En plus de ne pas diminuer l'intérêt pour les passe-temps, les résultats démontrent qu'Internet peut enrichir la pratique et même offrir de nouvelles possibilités pour faire progresser la maîtrise de leurs passions.

Par exemple, 55 % des Canadiens déclarent qu'Internet leur permet de nourrir leur passion, 61 % confirment qu'Internet aide à l'apprentissage des compétences de base, et 62 % disent qu'Internet est même une source d'inspiration.

Méthodologie

Le sondage Web a été mené par la firme de sondage Léger sur la période du 5 au 12 août 2019 auprès de 1 502 Canadiens de 18 ans et plus et de langues anglaise et française. En utilisant les données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la région, de la langue maternelle, du niveau d'études et de la présence ou non d'enfants dans le ménage afin de constituer un échantillon représentatif de l'ensemble de la population à l'étude.

Cette année, Van Houtte® célèbre en Maître!

Le coup d'envoi officiel des célébrations du 100e anniversaire a été donné avec Les Feux sur glace Natrel présentés par Van Houtte® du 15 décembre 2018 au 5 janvier 2019, à la patinoire Natrel du Vieux-Port de Montréal. Van Houtte® a fait vivre aux Montréalais toute la magie des Feux sur glace Natrel en plus de les recevoir comme des maîtres dans la zone chaleur Van Houtte® où cafés et surprises leur ont été offerts. Pour souligner l'arrivée de la nouvelle année, Van Houtte® a dévoilé un tout nouveau message dans le cadre de sa campagne Maître torréfacteur. Maître du café présenté pour la première et seule fois au Québec lors du Bye Bye de la pub 2018, un concours publicitaire créatif et original auquel Van Houtte® est fière d'avoir participé.

Van Houtte® a poursuivi les célébrations en mars avec le lancement de son Mélange anniversaire, créé spécialement pour souligner cette année marquante. Ce café de torréfaction moyenne marie la vivacité du café de torréfaction légère avec les notes riches et généreusement boisées du café de torréfaction foncée pour satisfaire les fervents consommateurs de café Van Houtte®. Soulignons également que Van Houtte® s'est fait remarquer à Toronto en mars dernier avec une spectaculaire offensive d'affichage à la station Union.

Le printemps a aussi marqué le lancement des Recettes de maîtres, en partenariat avec les chefs Ted Reader, Michael Allemeier, Didier LeRoy et Sébastien Harrison Cloutier. Cette initiative visait à saluer les maîtres qui contribuent à la riche culture gastronomique canadienne. Les quatre chefs canadiens réputés ont été invités à développer chacun six recettes mettant en vedette les riches arômes du café Van Houtte®.

Les festivités se sont poursuivies avec la récente annonce du partenariat avec le Cirque du Soleil®, marque emblématique du domaine du divertissement. Van Houtte® devient le partenaire café officiel des spectacles de tournée du Cirque du Soleil® au Canada. Les spectateurs pourront dorénavant déguster le riche et savoureux café Van Houtte® à la santé des 100 ans du torréfacteur lors des spectacles présentés sous le Grand Chapiteau en tournée au Canada.

Cet automne, Radio-Canada.ca accueille les Bourses des Maîtres Van Houtte®. Dans le cadre de son 100e anniversaire, Van Houtte® présente les Bourses des maîtres, un programme qui célèbre les maîtres en remettant des bourses de 20 000 $ chacune à cinq Canadiens aux parcours uniques pour leur permettre de poursuivre leur passion. Radio-Canada.ca accueillera le programme sur son site Web où tous les Canadiens seront invités à découvrir leurs histoires.

À propos de Van Houtte®

La marque Van Houtte® sait comment vous faire passer une bonne journée. Nous le faisons depuis 1919. Notre Maître Torréfacteur était un magicien du goût et un artisan du café, nous continuons de sélectionner avec soin des grains de café de grande qualité avant de les transformer grâce à une méthode de torréfaction européenne traditionnelle en lots individuels. Servez-vous une tasse et vivez une expérience café vivifiante. C'est la différence Van Houtte®. Visitez VanHoutte.com.

Van Houtte®, reconnue comme une marque emblématique canadienne par le cabinet-conseil de marques mondial Interbrand Canada dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, est une marque de Keurig Dr Pepper Canada, la dénomination commerciale regroupant Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. D'un océan à l'autre, l'entreprise propose une large gamme de boissons chaudes et froides pour satisfaire chaque besoin, partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada offre une grande variété de boissons chaudes et froides, commercialisés sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Van Houtte® et Timothy's®, de même que les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

Société de Keurig Dr Pepper, l'organisation fait en sorte d'avoir un impact positif partout dans le monde. Son engagement en matière de développement durable s'exprime à travers ses divers programmes pour réduire l'empreinte environnementale de ses activités, s'approvisionner de manière responsable, favoriser la santé et le mieux-être des familles, et soutenir les communautés locales et mondiales.

Les principaux lieux d'activités canadiens de l'entreprise et l'équipe de direction sont situés à Montréal, au Québec et à Mississauga, en Ontario. Les usines de fabrication de boissons chaudes sont également situées à Montréal, au Québec, de même que les Services de Café Van Houtte Inc., filiale de Keurig Canada Inc. qui offre des solutions de services de boissons novateurs pour les clients hors domicile depuis des succursales situées dans 30 villes au Canada. Pour en savoir plus sur notre entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr/ . Pour plus d'information sur nos efforts en matière de responsabilité d'entreprise, visitez le www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise .

