LA PARTICIPATION PUBLIQUE À AHUNTSIC-CARTIERVILLE - LANCEMENT DE LA DÉMARCHE

Et vous, comment souhaitez-vous être consulté sur les décisions qui touchent votre milieu de vie?

MONTRÉAL, le 18 août 2026 /CNW/ -- L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) amorce sa démarche d'accompagnement de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville en vue de l'élaboration de son cadre de participation publique.

LE MANDAT ET SON CONTEXTE

Le 2 juillet 2026, le comité exécutif de la Ville de Montréal a mandaté l'OCPM pour accompagner l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville qui souhaite se doter d'un cadre de participation publique, soit un ensemble de principes et de règles visant à permettre à la population de :

La participation publique à Ahuntsic-Cartierville

Exprimer ses besoins et donner son avis sur une grande variété de projets liés à la qualité de vie dans l'arrondissement;

Améliorer la prévisibilité, la qualité et la cohérence des démarches participatives;

Renforcer la confiance entre l'administration et la population;

Influencer la prise de décision des personnes élues et en augmenter la transparence.

La démarche se déroulera en deux étapes distinctes :

Accompagnement - août à septembre 2026

Avant que le cadre ne soit élaboré, l'OCPM mènera une démarche pour recueillir les points de vue de la population et des acteurs du milieu sur les processus de participation publique mis en place par l'arrondissement au cours des dernières années. Le compte-rendu de cette phase d'accompagnement, produit par l'OCPM, permettra à l'arrondissement de compléter son portrait de la participation publique.

Commission consultative - hiver 2027

À la lumière de la synthèse des opinions recueillies par l'OCPM durant la première étape de la démarche, l'arrondissement produira son projet de cadre de participation publique.

Une commission de l'OCPM recueillera cette fois l'opinion de la population afin de proposer des ajustements pour enrichir ce cadre. En s'appuyant sur ces nouvelles contributions citoyennes, l'OCPM déposera un rapport qui formulera des recommandations à l'arrondissement.

LES ACTIVITÉS À VENIR

Afin de recueillir les idées et les opinions de la population, plusieurs mécanismes participatifs sont prévus au cours des prochaines semaines :

Activités participatives

16 septembre 2026, de 19h à 20 h 30 - Dans l'Agora de la maison de quartier Bordeaux-Cartierville (12225, rue Grenet)

22 septembre 2026, de 19h à 20 h 30 - Au Café de Da (545, rue Fleury Est)

Interceptions sur le terrain

En plus de ces activités, notre équipe terrain sillonnera les rues de l'arrondissement afin d'aller directement vers les gens et de récolter leur opinion. Surveillez notre site Internet et nos réseaux sociaux pour les horaires.

Questionnaire

La population est invitée à répondre à un questionnaire sur notre site Internet.

NOTE : Les séances d'information, de questions-réponses et d'audition des opinions auront lieu à l'hiver 2027.

LA DOCUMENTATION

Toute la documentation pertinente en lien avec la démarche est disponible sur le site Internet de l'OCPM : ocpm.qc.ca/ppahuntsiccartierville.

Pour suivre les différentes étapes de la démarche, la population est invitée à consulter le site Web de l'OCPM, à suivre les médias sociaux et à s'abonner à l'infolettre.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est une instance indépendante qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques en toute impartialité.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal (Ville de Montréal)

Renseignements : Marie-Andrée L'Espérance, Cheffe de bureau, Office de consultation publique de Montréal, Téléphone : 514 892-1091, [email protected]