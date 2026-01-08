Entrepôt Van Horne - Un projet transformateur pour ce repère montréalais

Ces paroles d'une personne participante à la consultation illustrent parfaitement comment s'est exprimé le fort sentiment d'appartenance de la communauté envers le bâtiment.

À la suite de l'analyse des 331 contributions citoyennes reçues et entendues durant la démarche de consultation, la commission considère que le projet est globalement bien accueilli, notamment parce qu'il pourrait permettre de redonner vie à un bâtiment emblématique du secteur.

Toutefois, malgré les améliorations notables apportées au projet au fil du temps, des inquiétudes demeurent concernant l'abordabilité à long terme des ateliers d'artistes, l'adéquation entre les usages proposés et les besoins de la communauté, ainsi qu'en raison de l'absence d'espaces réservés exclusivement aux organismes communautaires.

Ainsi, la commission formule 10 recommandations, dont celle d'adopter le projet de règlement en y intégrant tous les ajustements apportés en cours du processus de consultation. Les neuf autres recommandations concernent diverses mesures qui devraient être prises pour répondre aux préoccupations soulevées par les personnes participantes.

Le mandat et son contexte

Véritable repère emblématique du paysage montréalais depuis 1924, l'entrepôt Van Horne est situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à la jonction de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie et à proximité de l'arrondissement Outremont.

L'OCPM avait été mandaté pour tenir une consultation publique sur le projet de règlement encadrant la transformation du bâtiment de 7 étages, ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment qui y serait jumelé, à l'ouest. Les deux bâtiments formeraient un complexe multi-usage.

La démarche de consultation de l'OCPM s'est déroulée durant les mois de septembre et d'octobre 2025.

Les principales recommandations

En plus de l'adoption du projet de règlement, la commission recommande :

D'adopter un règlement de citation de bien patrimonial visant l'immeuble du 1, avenue Van Horne afin d'assurer une protection juridique durable . (Recommandation 2)

de bien patrimonial visant l'immeuble du 1, avenue Van Horne afin d'assurer . (Recommandation 2) D'assurer un soutien financier pour la réalisation et la pérennité des ateliers d'artistes. (Recommandation 3)

pour la réalisation et la pérennité des ateliers d'artistes. (Recommandation 3) D'encourager la mise en place d'une fiducie d'utilité sociale (FUS) pour sécuriser les espaces dédiés aux artistes et à un local communautaire. (Recommandation 4)

(FUS) pour sécuriser les espaces dédiés aux artistes et à un local communautaire. (Recommandation 4) De formaliser des engagements clés en signant une entente-cadre incluant (recommandation 5) : l'aménagement et l'accès à l'espace public sur le toit, la création d'un espace réservé à un organisme communautaire, les modalités de performance écoénergétique.

incluant (recommandation 5) :

La démarche de l'OCPM

Bien plus qu'un exercice réglementaire, la consultation a permis de rejoindre 890 personnes, leur offrant la possibilité de s'informer et de poser leurs questions directement à des experts du projet. Cette participation active a permis de faire émerger des pistes de bonification afin que le projet réponde mieux aux attentes et aux enjeux exprimés par la communauté. La démarche a également créé un espace d'échanges ouvert et respectueux, fidèle aux habitudes l'OCPM.

L'Office tient à souligner quelques éléments :

Ce projet met en évidence l'importance de la consultation des populations pour favoriser l'acceptabilité sociale des projets, avec une approche basée sur l'écoute et la considération;

Sa localisation à la frontière de trois arrondissements nécessitera une forte concertation entre ces derniers et les services centraux;

Enfin, bien que la crise de l'abordabilité du logement soit une préoccupation citoyenne majeure, la commission a pris acte des obstacles limitant la réalisation de logements sur ce site.

La participation en quelques chiffres

559 participations en salle et en ligne

331 contributions citoyennes

Le rapport de la consultation est disponible sur le site de l'OCPM et sera déposé au conseil municipal du 26 janvier 2026.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Les commissaires de l'OCPM ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les consultations publiques de manière indépendante et en toute impartialité.

