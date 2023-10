TORONTO, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Selon un rapport publié aujourd'hui par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), les difficultés de dotation en personnel hospitalier -- comme les absences maladie, les heures supplémentaires et le recours aux agences -- se sont multipliées durant la pandémie de COVID-19. Il en était de même pour les préjudices potentiellement évitables subis par les patients, dont le taux a augmenté. Ce rapport, intitulé Tendances liées au personnel hospitalier et aux préjudices à l'hôpital durant la pandémie, s'appuie sur des données administratives et sur les coûts pour comparer les tendances qui prévalaient avant et pendant la pandémie de COVID-19.

Les heures supplémentaires et les congés de maladie du personnel hospitalier au Canada ont augmenté de manière significative en 2021-2022 par rapport à l'année précédente. Le personnel œuvrant dans les unités pour patients hospitalisés a travaillé plus de 14 millions d'heures supplémentaires, ce qui équivaut à environ 7 300 postes à temps plein. Plus de 12 millions d'heures de congé de maladie ont également été cumulées, entraînant un manque à combler d'environ 6 500 postes à temps plein. Outre le manque de personnel, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le nombre de préjudices subis à l'hôpital sont intervenus durant la pandémie, comme la prise en charge de patients plus malades et plus complexes sur le plan médical ainsi que l'adaptation aux précautions visant à prévenir les infections. En 2022-2023, le taux pancanadien de préjudices non intentionnels à l'hôpital a augmenté pour une troisième année consécutive depuis le début de la pandémie pour atteindre 6 %, après être demeuré stable à 5,4 % depuis 2014.

« Nous savons que la pandémie a exercé une pression considérable sur le personnel de première ligne, et nous pouvons maintenant commencer à quantifier cette pression. Le personnel infirmier et les autres soignants dans les unités pour patients hospitalisés ont déclaré 17 % plus de congés de maladie et 50 % plus d'heures supplémentaires », explique Deborah Cohen, directrice des Ressources humaines de la santé à l'ICIS. « Bien que de nombreux facteurs influent sur les taux de préjudices à l'hôpital, nous savons qu'il existe un lien entre le bien-être du personnel et la sécurité des patients. »

Les données révèlent une augmentation des préjudices généralement associés aux soins prodigués par les professionnels de santé travaillant dans les unités pour patients hospitalisés. Ces préjudices comprennent les cas où les patients ont souffert de problèmes tels que des infections urinaires, des ulcères de pression et des pneumonies.

« La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les facteurs qui rendent si difficile le maintien en poste du personnel dans les hôpitaux », explique Sylvain Brousseau, président de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada. « Les infirmières travaillant en milieu hospitalier ont été de plus en plus nombreuses à déclarer ressentir une détresse morale lorsqu'elles pensent ne pas pouvoir soigner leurs patients au mieux de leurs capacités, ce qui entraîne des niveaux élevés d'épuisement professionnel et un désir de quitter la profession. »

Ces défis au sein de la main-d'œuvre de la santé ont été observés non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans tous les milieux de soins. En 2022, Statistique Canada a rapporté que 95 800 postes d'infirmières, de préposés aux services de soutien à la personne et de travailleurs de la santé étaient vacants -- un niveau record pour ce secteur. La même année, le nombre d'infirmières autorisées (IA) inscrites comme travailleuses autonomes ou travaillant pour des agences privées de soins infirmiers a augmenté de 6 % (867 IA de plus).

« Bien que les préjudices subis à l'hôpital mettent rarement en danger la vie des patients, plus d'un patient sur 17 a vu son séjour prolongé ou son plan de traitement modifié en raison d'un préjudice involontaire », explique Mélanie Josée Davidson, directrice de la Performance du système de santé à l'ICIS. « Les données diffusées par l'ICIS fournissent un portait général de la sécurité des patients dans les hôpitaux de soins de courte durée du Canada. Elles visent à compléter l'information disponible -- comme les données sur la dotation en personnel -- afin d'aider les organismes à trouver des moyens de réduire davantage les préjudices potentiellement évitables en adoptant des pratiques fondées sur des données probantes ».

