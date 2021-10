MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le 12 novembre prochain, Espace pour la vie présente la deuxième édition de la Nuit des chercheuses et des chercheurs. Un événement unique qui célèbre la recherche et la rend accessible à tous et toutes, que l'on soit néophyte, passionné.e ou simplement curieuse et curieux.

Plus de cinquante scientifiques des institutions d'Espace pour la vie, mais aussi d'autres organisations, participeront à cet événement hors du commun. Dans une ambiance décontractée, ces chercheuses et chercheurs de domaines aussi variés que l'écologie, l'agriculture urbaine, la recherche sur le cancer ou l'étude des galaxies révéleront les moments forts et les aléas de leur quotidien de scientifiques.

La recherche, un élément clé des musées d'Espace pour la vie

À partir de leurs collections, leurs laboratoires, leurs équipements et de leur personnel spécialisé, les musées constituent des lieux privilégiés de recherche et de formation. La Nuit des chercheuses et des chercheurs est l'un des projets névralgiques qui permet de créer des ponts entre les scientifiques et la population.

Du talk-show pour découvrir les aventures et mésaventures sur le terrain des scientifiques aux rencontres plus intimistes au sujet de leur travail au quotidien, les occasions de rencontres et de découvertes se multiplieront dans une ambiance de fête.

Cette année, l'événement étend sa portée ailleurs au Québec : la Nuit des chercheuses et des chercheurs battra son plein simultanément au Biodôme de Montréal et au Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke.

Au programme :

Ambiance musicale et consommations en vente sur place.

En terrain inconnu

En mode talk-show, quatre expert.e.s vous raconteront leurs histoires d'exploration, vous révélant du même coup les aspects fascinants et les côtés moins reluisants de la recherche. De quoi vous faire rêver… et rire !

Anecdotes autour du feu

En mode intimiste, tirez-vous une bûche « autour du feu » et discutez avec les scientifiques pour découvrir « la fois où… ».

Démos hors labo

On a extirpé les scientifiques de leurs laboratoires ! Observez leurs objets de recherche, du matériel de terrain ou des collections sorties pour l'occasion et soyez témoins de démonstrations épatantes en direct.

La grande expérience participative

Vivez la démarche scientifique en temps réel en participant à une expérience ludique. Réalisée en simultané à Montréal et Sherbrooke avec le soutien de l'Acfas.

Places très limitées : réservez vos billets dès maintenant

Pochette de presse numérique : https://bit.ly/NuitDesChercheusesEtChercheurs

À propos de la Nuit des chercheuses et des chercheurs

Cette édition québécoise est inspirée de la Nuit Européenne des Chercheur.e.s, un événement qui se tient dans des centaines de villes d'Europe. Lancée en 2019 par Espace pour la vie, la Nuit des chercheuses et des chercheurs en est à sa 2e édition cette année et étend sa portée ailleurs au Québec, grâce à la participation du Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke.

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

