HALIFAX, NS, le 16 juill. 2024 /CNW/ - La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts précise la vision du gouvernement du Canada et les prochaines étapes qui devront être suivies pour améliorer l'efficacité énergétique dans les résidences et les édifices du Canada, l'objectif ultime étant de réduire les factures d'énergie des Canadiens et de soutenir des emplois de qualité d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a présenté, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé le lancement du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, qui est doté d'une enveloppe de 800 millions de dollars, pour aider les Canadiens disposant de revenus faibles ou moyens, y compris les locataires, à effectuer des rénovations dans leur habitation pour réaliser des économies sur leurs factures d'énergie et réduire la pollution. Ce nouveau programme remplacera la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes afin de soutenir de manière plus globale les projets de réaménagements, et ce, sans frais pour les ménages participants. À l'aide d'un modèle d'installation directe, où les rénovations sont gérées et exécutées par des tiers, ce programme pourrait fournir aux ménages participants un soutien jusqu'à quatre fois plus précieux que l'ancien programme de subvention. Les réaménagements recommandés seront déterminés par des professionnels spécialisés en efficacité énergétique. Chaque participant pourra ainsi recevoir ce dont il a besoin pour rendre son foyer plus abordable et confortable.

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts fait fond sur les progrès accomplis à ce jour par l'entremise de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, qui a déjà aidé 240 000 propriétaires de maison à installer des thermopompes, des fenêtres et des portes, ainsi que de l'isolant, grâce à une subvention moyenne de 4 400 $ par ménage. Les ménages qui ont obtenu une telle subvention économisent en moyenne près de 400 $ par année sur leurs factures d'énergie et réduisent leurs émissions de 1,18 tonne de CO2. Au cours des deux prochaines années, la Subvention continuera d'aider des centaines de milliers de participants supplémentaires au programme à effectuer des projets de rénovations qui contribueront à réduire encore plus leur consommation énergétique et leurs émissions.

En plus de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et le Prêt canadien pour des maisons plus vertes continueront d'aider les Canadiens à réduire leurs coûts énergétiques résidentiels et à faciliter la transition vers la thermopompe. Jusqu'à maintenant, près de 160 000 installations de thermopompe ont été soutenues par un financement fédéral. La transition à la thermopompe à air pour climats froids aura des retombées positives majeures sur les ménages qui se chauffent entièrement au mazout, car ces ménages pourraient économiser de 1 500 $ à 4 500 $ par année sur leurs factures d'énergie domestique.

Le gouvernement du Canada s'est aussi engagé à mettre de l'avant un cadre réglementaire pour éliminer progressivement, à compter de 2028, l'installation de systèmes de chauffage au mazout coûteux et polluants dans les nouvelles constructions. Ce cadre prévoirait les exclusions nécessaires pour les régions qui n'ont pas un accès suffisant au réseau électrique et qui doivent disposer d'une réserve de secours d'huile de chauffage.

Le gouvernement du Canada travaille aussi à rendre plus verte sa propre infrastructure, dans le but de répondre pleinement aux besoins énergétiques des immeubles fédéraux grâce à des sources d'énergie propre, en éliminant l'utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage des locaux et de l'eau, dans la mesure du possible, et en tenant compte de la carboneutralité dès le départ.

Afin de mettre en place une assise durable pour les années à venir, la nouvelle approche du gouvernement du Canada en matière d'achats de produits propres fera fond sur l'avantage du Canada en matière de fabrication propre. L'approche appuiera la transition vers des matériaux et des concepts à faibles émissions de carbone dans le cadre des projets d'acquisition de biens mobiliers fédéraux et des investissements dans des biens d'infrastructure publique qui réduisent le cycle de vie complet des émissions des matériaux de construction et des projets, favorisent la compétitivité de la fabrication et créent des emplois.

Les Canadiens veulent vivre dans des collectivités durables : des endroits où l'air est pur, et où il y a des logements abordables et de bons emplois. Les investissements du gouvernement du Canada dans l'écologisation des bâtiments et le passage des combustibles fossiles à l'électricité propre sont essentiels pour réduire les émissions de GES tout en soutenant une économie forte et abordable.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre ses objectifs climatiques et à réduire les factures mensuelles des Canadiens. La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est l'une des approches que le gouvernement met de l'avant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je suis heureuse de participer à l'annonce de ces investissements qui non seulement rendront les maisons et les bâtiments du Canada plus résistants aux changements climatiques, mais qui permettront également de stimuler la croissance économique, de réduire les coûts pour les Canadiens et de créer des emplois de qualité dans tout le pays. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour les Canadiens. À l'heure où nous sommes confrontés à des défis liés à l'abordabilité et aux changements climatiques, ce plan répond aux attentes réelles des Canadiens et établit les mesures dont ils ont besoin, au rythme et à l'échelle qu'ils exigent. La toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est un plan visant à faire économiser de l'argent aux Canadiens, à créer des emplois et à permettre de saisir les occasions économiques qu'offre une économie propre et durable. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« Dans nos efforts pour mettre fin à la crise du logement au Canada, nous devons assurer la longévité des bâtiments nouveaux et existants en les rendant plus écoénergétiques et plus résistants face aux effets des changements climatiques. Nous sommes fiers aujourd'hui d'annoncer ces investissements qui contribueront grandement à l'atteinte de cet objectif au pays. »

- Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser

« La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts vise essentiellement à favoriser la construction de maisons et de bâtiments plus écoénergétiques et abordables. La réduction du gaspillage énergétique des systèmes de chauffage et de climatisation de nos édifices est profitable sur tous les plans, tant pour réduire les factures d'énergie que pour réduire la pollution néfaste dans notre atmosphère. Nous voyons déjà au Canada un virage radical en faveur de l'adoption des thermopompes à l'échelle résidentielle. Des solutions d'énergie propre sont aussi adoptées dans les grands bâtiments commerciaux et dans l'industrie. La collaboration étroite des provinces et des territoires, des municipalités, des peuples autochtones, des entreprises et des particuliers sera nécessaire pour maintenir les progrès dans ce dossier au cours des prochaines années et réduire considérablement les émissions produites par notre secteur du bâtiment. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault

« Notre gouvernement prend des mesures ambitieuses pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 dans le cadre de la Stratégie pour un gouvernement vert. En appliquant une stratégie d'achats de produits propres au portefeuille immobilier actuel de plus de 34 000 bâtiments à l'échelle nationale, nous maximisons l'efficacité énergétique tout en réduisant l'impact environnemental des matériaux et des concepts de construction. Tous ces efforts nous permettront de faire office de chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. »

- La présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable du Centre pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'honorable Anita Anand

« Alors que nous progressons dans nos efforts vers l'abordabilité des logements, nous ne pouvons pas perdre de vue la lutte contre les changements climatiques. En veillant à ce que les nouvelles maisons soient construites de manière à être efficaces sur le plan énergétique dès le départ, nous pouvons éviter de générer de futures émissions plus élevées tout en soutenant les rénovations indispensables dans tout le pays. Grâce à la Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, nous mettons l'efficacité énergétique au cœur de nos efforts, et contribuons ainsi à réduire les émissions des bâtiments résidentiels et institutionnels et à faire économiser de l'argent aux Canadiens sur leurs factures d'énergie. »

- La députée fédérale de Halifax-Ouest, l'honorable Lena Metlege Diab

Le secteur du bâtiment est le troisième émetteur d'émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada . Presque toutes les émissions dans ce secteur, plus de 96 %, proviennent du chauffage des locaux et de l'eau. Pour s'attaquer à ce problème, des changements majeurs dans le secteur du bâtiment sont en cours. Cela pourrait favoriser la création de centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens à réaliser des économies sur leurs factures d'énergie.

. Presque toutes les émissions dans ce secteur, plus de 96 %, proviennent du chauffage des locaux et de l'eau. Pour s'attaquer à ce problème, des changements majeurs dans le secteur du bâtiment sont en cours. Cela pourrait favoriser la création de centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens à réaliser des économies sur leurs factures d'énergie. La rénovation de bâtiments existants, la construction de bâtiments verts et le choix de solutions de rechange aux équipements de chauffage utilisant des combustibles fossiles, comme l'installation de thermopompes, aideront le Canada à atteindre d'ici 2050 ses objectifs en matière de carboneutralité. Il faut aussi construire des bâtiments plus robustes pour que les collectivités puissent être davantage en mesure de surmonter les effets des changements climatiques.

à atteindre d'ici 2050 ses objectifs en matière de carboneutralité. Il faut aussi construire des bâtiments plus robustes pour que les collectivités puissent être davantage en mesure de surmonter les effets des changements climatiques. Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada , réduire les factures d'énergie et accroître l'efficacité énergétique et la résilience du parc immobilier du Canada , il faut accélérer la rénovation de près de 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies.

, réduire les factures d'énergie et accroître l'efficacité énergétique et la résilience du parc immobilier du , il faut accélérer la rénovation de près de 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies. Les ménages canadiens dépensent en moyenne 2 200 $ par année pour les coûts d'énergie de leur maison, et ces coûts sont encore plus élevés dans les maisons qui sont chauffées à l'huile et les vieilles maisons mal isolées et mal aérées, et dotées de systèmes insuffisants de chauffage et de climatisation.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts découle d'un engagement du Plan de réduction des émissions pour 2030 : qui présente la voie à suivre, secteur par secteur, pour permettre au Canada d'atteindre d'ici 2030 ses objectifs climatiques de réduction des émissions d'au moins 40 % sous les niveaux de 2005, et jeter ainsi les bases pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

d'atteindre d'ici 2030 ses objectifs climatiques de réduction des émissions d'au moins 40 % sous les niveaux de jeter ainsi les bases pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Quelque 240 000 ménages canadiens ont pu effectuer des rénovations grâce à la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Cela représente une subvention moyenne de 4 400 $ par ménage. Ces rénovations vont contribuer à éliminer plus de 306 540 tonnes métriques d'émissions de GES, soit l'équivalent du retrait de la circulation de près de 94 000 véhicules alimentés par des combustibles fossiles.

La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts est financée dans le cadre du budget de 2024 et est mentionnée dans Résoudre la crise du logement : Plan du Canada sur le logement. Elle complète la Stratégie nationale d'adaptation du Canada , qui établit un cadre pour réduire le risque de catastrophes liées au climat, améliorer les résultats en matière de santé, protéger la nature et la biodiversité, construire et entretenir des infrastructures résilientes aux changements climatiques, et soutenir une économie et des travailleurs forts. La mise en pratique de la vision de la Stratégie commence déjà à se faire dans le cadre de nouvelles initiatives fédérales.

