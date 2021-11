La nouvelle SQDA vient confirmer l'importance stratégique de l'écosystème aluminium au Québec

MONTRÉAL, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) se réjouit de l'annonce du gouvernement du Québec confirmant le renouvellement de la Stratégique québécoise de développement de l'aluminium (SQDA). « En misant sur notre aluminium québécois qui a la plus faible empreinte carbone au monde, le gouvernement pave la voie au développement de la chaîne de valeur de l'aluminium pour la décarbonation de l'Amérique du Nord » déclare Jean Simard, président et chef de la direction. « Dans un monde où l'énergie renouvelable est de plus en plus en demande, et où l'aluminium est appelé à jouer un rôle critique à plusieurs égards, le Québec, comme vient de le reconnaître l'annonce faite par le ministre Fitzgibbon, joue gagnant sur les deux plans en favorisant le développement de sa filière aluminium », ajoute M. Simard.

Renforcer la compétitivité

La production d'aluminium au Québec a réussi à demeurer compétitive, grâce à l'accès à l'énergie à des prix compétitifs, au contrôle des coûts, ainsi que par des pratiques opérationnelles efficientes, alliant technologie et savoir-faire. La montée de la Chine et du Moyen-Orient parmi les premiers producteurs mondiaux d'aluminium avec des usines modernes et gigantesques vient resserrer les rangs de la concurrence. Au cours des prochaines années, les alumineries du Québec devront procéder à des modernisations d'actifs et migrer vers la production 4.0, représentant des investissements importants pour le Québec.

L'appui donné aujourd'hui par les mesures du gouvernement du Québec pour soutenir la modernisation par le biais de partenariats impliquant les équipementiers devrait permettre de réduire les risques liés à l'implantation de nouvelles technologies tout en favorisant le développement ici même au Québec de ces technologies.

L'aluminium à faible empreinte carbone produit de façon responsable

La démarche proposée visant le développement d'une proposition de valeur autour de la notion d'aluminium à faible empreinte carbone produit de façon responsable s'inscrit parfaitement dans la reconnaissance croissante par les marchés de l'importance de ces deux paramètres. Déjà très investie dans l'analyse et le développement d'indicateurs robustes et internationalement reconnus, l'AAC compte travailler de concert avec AluQuébec, afin de doter l'industrie québécoise, et conseiller le gouvernement du Québec, d'une stratégie et d'outils efficaces pour agir comme leader de la transition environnementale auprès des marchés mondiaux

Aide à la recherche et au développement

Le gouvernement réitère son soutien au projet ELYSISTM, tout en confirmant son aide au développement d'alliages stratégiques, à la filière du recyclage et à l'utilisation d'aluminium dans l'électrification des transports. « La recherche et le développement sont des éléments stratégiques de la création de valeur dans une filière comme la nôtre, ils permettent de développer ici un pôle d'excellence dans le savoir-faire industriel et de bâtir des écosystèmes de production manufacturière à fort potentiel d'exportation », ajoute M. Simard.

Budget reconduit pour AluQuébec : plateforme stratégique de l'écosystème aluminium au Québec

L'annonce gouvernementale vient aussi reconfirmer la grande importance d'AluQuébec et du CeiAl, son centre d'expertise et d'innovation sur l'aluminium. « La reconduction du financement d'AluQuébec afin d'accélérer et accroître la transformation et l'utilisation de l'aluminium ici au Québec est une excellente nouvelle pour l'AAC qui supporte AluQuébec depuis ses tout débuts. Le gouvernement fait du même coup preuve de cohérence par sa volonté clairement exprimée de faire place à l'aluminium à faible empreinte carbone dans les infrastructures et les bâtiments gouvernementaux. « Le gouvernement lance un signal fort quant à sa volonté de réduire l'empreinte environnementale des approvisionnements et, dans cette vision, l'aluminium s'inscrit comme pilier avec ses nombreux atouts et son potentiel de recyclabilité à l'infini » ajoute M. Simard.

Le contexte mondial favorable à notre aluminium produit de façon responsable pourrait permettre au Québec de reprendre une position le leadership mondial. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette annonce, qui encore une fois place l'industrie de l'aluminium un secteur de classe mondiale, au cœur de la stratégie de relance économique québécoise.

