OTTAWA, ON , le 4 juin 2024 /CNW/ - Vingt-cinq ans après la fondation du Nunavut, la Monnaie royale canadienne lance une pièce de collection en argent pur à 99,99 % en l'honneur du plus jeune et du plus vaste territoire canadien. Après que l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut de 1993 eut ouvert la porte à la reconnaissance officielle du droit des Inuits à la propriété des terres et à l'autonomie gouvernementale, le vaste territoire inuit du Nunavut a été créé le 1er avril 1999. Le Nunavut, dont le nom signifie « notre terre » en inuktitut, s'étend de l'est des Territoires du Nord-Ouest au nord du Manitoba et jusqu'aux îles arctiques situées au nord de la baie d'Hudson et du Québec, partageant des frontières lointaines avec la pointe nord-ouest du Groenland.

L'artiste inuite Aija Komangapik, originaire de la capitale du Nunavut, Iqaluit, a conçu le motif au revers de la pièce de 20 $ en argent fin 2024 - Nunavut. On y voit le Nunavut sous la forme d'une mère inuite entourée de marques inspirées des kakiniit, les tatouages traditionnels inuits. Se tenant à l'intérieur d'un anneau représentant le soleil de minuit, Nunavut berce dans le capuchon de son traditionnel amauti (parka) les Nunavutois et les Nunavutoises (son peuple), qui dansent au son des battements de cœur de leur maman.

L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati. Cet inspirant article de collection est en vente dès aujourd'hui.

Voici d'autres nouvelles pièces de collection :

l'ensemble de pièces hors-circulation classiques 2024;

la pièce de 20 $ en argent fin 2024 - Oiseaux colorés : Chardonneret jaune, dont le motif a été conçu par Tony Bianco ;

; la pièce de 30 $ en argent fin 2024 - Le chasseur, dont le motif est conçu par Jason Henry Hunt;

la pièce de 50 $ en argent fin 2024 - Allégorie de la Liberté, mettant en vedette un motif de Rebecca Yyanovskaya;

la pièce de 200 $ en or pur 2024 - Les couronnes.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca. Vous trouverez des images de la pièce ici.

Pour commander ces produits dès aujourd'hui, communiquez directement avec la Monnaie royale canadienne par téléphone, au 1-800-267-1871 au Canada, ou au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou rendez-vous en ligne au www.monnaie.ca. Ils seront également vendus dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements de Postes Canada participants ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

Renseignements: Alex Reeves, Chef principal, Affaires publiques, Téléphone : 613-884-6370, [email protected]