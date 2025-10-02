TORONTO, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La plus récente Minute du patrimoine de Historica Canada mettra en vedette Anne Innis Dagg, la célèbre « dame qui aimait les girafes » de notre pays.

La Minute souligne les réalisations d'Anne Innis Dagg, une chercheuse pionnière qui a consacré sa vie à l'étude des girafes en Afrique, à la fois sur le terrain et en milieu universitaire au Canada. La Minute sera lancée le 2 octobre, à l'occasion du Mois de l'histoire des femmes.

En 1956, la Dre Anne Innis Dagg est devenue la première chercheuse occidentale à étudier un mammifère en milieu sauvage en Afrique. Elle est toujours considérée comme l’une des plus grandes expertes en matière de girafes.

Alors qu'elle était enfant, Anne Innis Dagg a visité un zoo et elle est tombée en admiration pour les girafes. En 1956, après avoir obtenu sa maitrise à l'Université de Toronto, elle a décidé d'aller étudier les girafes en Afrique du Sud. Comme elle était une femme célibataire et qu'elle voyageait seule, Anne Innis Dagg a d'abord eu de la difficulté à se trouver de l'hébergement. De même, à son retour au Canada, elle a été confrontée au sexisme dans le milieu universitaire, ce qui l'a entre autres choses empêchée d'obtenir un poste permanent malgré sa renommée. Elle a publié son premier livre sur les girafes en 1976. Les zoologistes considèrent toujours ce livre comme un ouvrage de référence et Anne Innis Dagg comme une sommité en matière de girafes. Elle a également publié de nombreux livres sur les chameaux, les primates et la faune canadienne, mais elle est surtout reconnue pour son travail avec les girafes. Anne Innis Dagg a été nommée membre de l'Ordre du Canada en 2019. Elle est décédée en 2024.

« Anne Innis Dagg était une pionnière dans son domaine; elle a été la première scientifique occidentale à étudier un mammifère africain en milieu sauvage », a déclaré Anthony Wilson-Smith, le président-directeur général de Historica Canada. « Sa persévérance face aux obstacles et sa passion pour les girafes sont ce que cette Minute du patrimoine célèbre. »

« Ma famille et moi sommes ravis que ma mère ait été choisie pour cet honneur exceptionnel qui est de partager son histoire de fière aventurière canadienne », a déclaré Mary Dagg, la fille d'Anne Innis Dagg et la narratrice de la fin de cette Minute du patrimoine.

La Minute, qui a été filmée en juillet 2025 à Toronto, a été produite par Historica Canada en collaboration avec Pursuing Giraffes Adventures Inc. (The Woman Who Loves Giraffes, 2018; v.f. La femme qui aime les girafes). Le tournage a été rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada et au soutien non financier sous forme d'équipements de tournage de Sunbelt Rentals Film & TV (anciennement William F. Whites). Suzan Mazur et Chantal Kemp ont coproduit le film, et Alison Reid (The Baby Formula) a écrit le scénario et assuré la réalisation. Le directeur de la photographie était Dale Hildebrand (Murdoch Mysteries, T O in 2 4), qui a été en nomination aux prix Écrans canadiens et est lauréat d'un prix Gemini. Le rôle d'Anne Innis Dagg est interprété par Lucy Ellis, actrice et autrice-compositrice-interprète.

Historica Canada travaille en étroite collaboration avec des consultants pour examiner le développement, la production et la postproduction de chaque Minute. Pour la Minute d'Anne Innis Dagg, l'organisme a collaboré avec Joan Simalchik (professeure agrégée émérite, experte en études sur les femmes et le genre) et Jason Pootoolal (zoologiste et président de Save the Giraffes).

Historica Canada est un organisme de bienfaisance convaincu que l'apprentissage nous rassemble. Plus nous nous connaissons et nous nous comprenons les uns les autres, mieux nous pouvons comprendre le Canada et nos concitoyens canadiens. Nos ressources sont disponibles dans les deux langues officielles et elles sont consultées par plus de 28 millions d'utilisateurs chaque année. La collection des Minutes du patrimoine, qui compte maintenant plus de 100 productions, est une série canadienne bilingue composée de courts métrages de 60 secondes, illustrant chacun une personne, un événement ou une histoire marquante de l'histoire canadienne.

