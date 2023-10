La nouvelle maison des aînés de Sainte-Agathe-des-Monts accueille ses premiers résidents

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS, QC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de la maison des aînés (MDA) de Sainte-Agathe-des-Monts. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents et résidentes le 17 octobre.

Située au 6, rue Dazé, cette nouvelle MDA comporte 48 places pour les personnes aînées de la région. Regroupées en quatre unités de 12 lits chacune, les installations offrent des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque personne hébergée.

La MDA de Sainte-Agathe-des-Monts a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension plus humaine.

Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes et à favoriser leurs interactions.

Citations :

« Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement continuer à se concrétiser. Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région pourront bénéficier de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur, que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa concrétisation. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« C'est avec fierté que je prends part à l'inauguration de la maison des aînés de Sainte-Agathe-des-Monts, un projet que je suis de près depuis le début et qui me touche grandement. Les personnes aînées auront accès à des services et des soins de qualité, dans un environnement stimulant, épanouissant et sécuritaire, ici même, dans les Laurentides. Merci aux équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet tant attendu. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

La MDA de Sainte-Agathe-des-Monts fait partie des 46 maisons des aînés et alternatives annoncées, pour un total de 3 480 places, dont près de 3 000 seront nouvelles. Elle s'inscrit dans le cadre d'une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le projet des maisons des aînés et alternatives : Québec.ca/maisonsaines-alternatives.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements: Sarah Bigras, Directrice des communications, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, 418 446-5911