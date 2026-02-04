LAVAL, QC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Uniboard® a le plaisir d'annoncer que son équipe de production de Val‑d'Or a officiellement démarré sa nouvelle ligne de production de panneaux de particules.

L’équipe de production de Val-d’Or présente fièrement les premiers panneaux. (Groupe CNW/UNIBOARD CANADA INC.)

Le projet a été réalisé en trois phases comprenant une reconstruction complète et une modernisation de l'usine. La phase 3 portait sur l'installation d'une presse en continue de classe mondiale pour panneaux de particules ainsi qu'une nouvelle ligne de finition. Les nouvelles lignes sont entièrement automatisées et soutenues par les technologies de fabrication les plus récentes, incluant l'intelligence artificielle (IA) afin d'accroître la productivité et l'optimisation des processus. La phase 3 comprenait également une expansion de la capacité d'entreposage avec l'ajout de plus de 300,000 pieds carrés d'espace, permettant de renforcer notre positionnement de service tout-en-un, pour ainsi offrir des panneaux de particules bruts, du MDF brut, des panneaux de particules laminés et du MDF laminé, expédiés par train ou par camion depuis l'usine Uniboard de Val‑d'Or.

La nouvelle presse en continue, d'une largeur de 10 pieds, est dotée d'une capacité de 272 millions de pieds carrés, comparativement à 170 millions de pieds carrés pour l'ancienne ligne. Grâce à cette capacité additionnelle, Uniboard deviendra le plus grand producteur de panneaux de particules opérant au Canada, dans le Nord‑Est et dans le Midwest des États‑Unis, confirmant ainsi la position de leader d'Uniboard dans le secteur nord‑américain des produits de bois de panneaux composites.

Val‑d'Or utilise 100 % de résidus de bois post‑industriels provenant principalement d'épinette noire, une fibre de bois reconnue pour sa couleur pâle ainsi que pour ses excellentes propriétés d'usinage et de coupe. Val‑d'Or est une installation certifiée FSC chaîne de traçabilité.

« La vision du projet de modernisation de Val‑d'Or était d'établir la référence en matière de production de panneaux de particules en Amérique du Nord », déclare James Hogg, président et chef de la direction d'Uniboard. « Ce qui a été mis en service cette semaine à Val‑d'Or est une merveille technologique et constituera le standard en Amérique du Nord pour les 50 prochaines années. La nouvelle ligne offrira une flexibilité ultime en termes de grades, de dimensions, d'épaisseurs, ainsi que la capacité de produire un panneau de particules ultra‑mince, une première en Amérique du Nord. Avec un investissement total de plus de 350 millions de dollars, le projet de Val‑d'Or reflète l'engagement continu d'Uniboard envers ses clients pour soutenir la croissance, offrir de nouveaux produits bio composites innovants et demeurer à l'avant‑garde de la technologie », ajoute Hogg.

À propos d'Uniboard

Uniboard Canada Inc. est un important fabricant nord‑américain de produits de bois de panneaux composites, avec une capacité installée de plus de 710 millions de pieds carrés de panneaux de particules bruts, de panneaux de fibres de haute et moyenne densité, de stratifiés thermofusionnés (TFL) et de stratifiés haute pression (HPL). Ses usines sont situées à Sayabec, Val‑d'Or et Mont‑Laurier, et emploient directement environ 800 personnes. Les produits Uniboard sont vendus aux détaillants, distributeurs et fabricants de produits finis desservant les secteurs des armoires de cuisine, du mobilier, du bureau, de la rénovation résidentielle et de la construction. Uniboard est reconnue pour offrir l'un des portefeuilles les plus complets de solutions de design intérieur et extérieur pour la décoration et la construction en Amérique du Nord, allant des textures TFL profondes et synchronisées jusqu'au MDF ultraléger. Pionnier des produits de bois composite décoratifs, Uniboard continue de Redéfinir le bois® depuis plus de 40 ans. Pour plus d'information, visitez : www.uniboard.com.

