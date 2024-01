OTTAWA, ON, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Les membres de l'Unité 203 - Le CAP de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) ont ratifié à 75 % l'entente de principe avec leur employeur, le Centre d'appui et de prévention (Le CAP), lors d'un vote qui s'est tenu entre le mercredi 17 janvier et le jeudi 18 janvier 2024.

Cette entente de principe met fin immédiatement à la grève et devient la nouvelle convention collective des membres de l'Unité 203-Le CAP jusqu'au 31 mars 2025.

« Nous tenons à remercier les membres, les partenaires et les membres de la communauté pour leur solidarité, leur engagement et leur détermination pendant cette négociation et cette période difficile de grève. Sachez que nous continuerons à revendiquer un meilleur financement pour le CAP et les importants services qui y sont offerts. Le gouvernement de l'Ontario doit mieux financer les services publics en éducation, en santé et en petite enfance. Il doit en faire une priorité pour assurer une prestation des services de qualité et un accès équitable à l'ensemble des citoyennes et citoyens, y compris à la communauté francophone. » déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Renseignements: Mélanie Routhier Boudreau, Directrice des communications, [email protected], 613 850-6410