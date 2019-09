La nouvelle édition du programme Les jeunes et l'argent contribuera à améliorer la littératie financière des jeunes Canadiens

Le programme Les jeunes et l'argent comprend un manuel actualisé ainsi qu'un nouveau site Web (lesjeunesetlargent.com) où les enseignants et les parents peuvent trouver des guides de soutien. Le manuel et le site Web Les jeunes et l'argent existent en français et en anglais.

« Nos études confirment que les jeunes veulent en apprendre plus sur l'argent à la maison et à l'école et qu'ils aimeraient savoir comment le gérer judicieusement, fait remarquer Gary Rabbior, président et chef de la direction de la Fondation canadienne d'éducation économique et auteur du manuel Les jeunes et l'argent. Les parents souhaitent la même chose pour leurs enfants, et les enseignants sont prêts à donner un coup de main. Les jeunes et l'argent est une ressource utile pour parler d'argent aux jeunes et bâtir leurs connaissances et compétences financières. Nous sommes très reconnaissants envers IG Gestion de patrimoine pour leur généreux soutien pendant toutes ces années. »

Partout au pays, les parents, les éducateurs et les gouvernements sont de plus en plus déterminés à aider les Canadiens, et surtout les jeunes, à améliorer leurs capacités et leur confiance en matière de finances. Dernièrement, le gouvernement de l'Ontario a annoncé pour les élèves de la 10e année un nouveau cours obligatoire d'exploration de carrière qui comprend un important volet de littératie financière. Ce nouveau cours entre en vigueur pendant la présente année scolaire et exige des élèves qu'ils établissent un plan financier pour leur première année après l'obtention de leur diplôme.

Une étude menée par la FCEE en 2017 auprès de plus de 6 000 élèves canadiens de la septième à la douzième année révèle que les jeunes veulent apprendre à bien gérer leur argent, sans le gaspiller; qu'ils veulent savoir quoi faire avec leur épargne et comment l'investir; et qu'ils souhaitent faire les bons choix pour leur carrière et leur capacité de gagner un revenu.

« En leur procurant de l'information et des outils dans le cadre du programme Les jeunes et l'argent, nous aiderons les jeunes Canadiens à prendre de meilleures décisions et à améliorer leur avenir financier, souligne Jeff Carney, président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Nous savons aussi que les parents et les enseignants ont besoin d'aide à cet égard. Voilà pourquoi les quelque 4 000 conseillers IG, d'un bout à l'autre du pays, sont disponibles pour donner gratuitement des ateliers Les jeunes et l'argent à ceux qui en ont grandement besoin. »

Le programme Les jeunes et l'argent est soutenu par IG Gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Au fil des années, ce programme primé a généré de l'intérêt pour l'éducation financière et contribué à améliorer les capacités et la confiance des jeunes Canadiens en matière de finances. C'est l'une des ressources d'éducation financière les plus utilisées mondialement, avec plus de 500 000 exemplaires du manuel distribués gratuitement à des jeunes, à des parents et à des éducateurs partout au Canada - et ailleurs dans le monde.

Pour obtenir une copie papier ou numérique du manuel, visitez www.lesjeunesetlargent.com.

Au sujet de la FCEE

Fondée en 1974, la FCEE est un organisme apolitique et sans but lucratif constitué en vertu d'une loi fédérale qui a pour mandat de renforcer la littératie financière et économique et de développer les compétences entrepreneuriales. La FCEE travaille en collaboration avec les ministères de l'Éducation ainsi qu'avec les conseils et commissions scolaires, les établissements d'enseignement, les éducateurs et les associations d'enseignants. En outre, la FCEE s'investit dans des activités visant à soutenir et à aider les nouveaux arrivants et les immigrants au Canada, ainsi que le grand public, au moyen de ressources imprimées, de vidéos, d'ateliers et de ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux faire face à leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et compétence.

À propos d'IG Gestion de patrimoine :

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de 90,2 milliards de dollars au 31 août 2019 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total d'approximativement 162 milliards de dollars au 31 août 2019.

