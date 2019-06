La Nouvelle­‑Écosse propose un nouveau cadre de capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées

Cet enjeu et d'autres sujets sont abordés en profondeur dans le numéro actuel du bulletin Nouvelles et opinions publié par Morneau Shepell

- Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a récemment publié les détails des nouvelles règles proposées pour la capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées (PD). Le projet de cadre de capitalisation permettra dorénavant aux régimes PD d'être capitalisés à un taux réduit de 85 % selon l'approche de solvabilité. Il exigera également, entre autres choses, que la capitalisation selon l'approche de continuité soit améliorée, en prévoyant une période d'amortissement de dix ans selon cette approche, et l'établissement d'une provision pour écarts défavorables (PED). Le gouvernement de l' Ontario modifie ses règles de capitalisation - Le 21 mai 2019, le gouvernement de l' Ontario a adopté un règlement qui apporte certaines clarifications, corrections techniques et modifications au nouveau cadre de capitalisation des régimes de retraite PD, entré en vigueur le 1 er mai 2018. Le règlement porte sur l'utilisation des cotisations excédentaires, la possibilité de congés de cotisations, la définition de « régime fermé » en ce qui a trait au calcul de la provision pour écarts défavorables (PED), la formule de calcul de la PED, et bien plus encore.

Le 10 avril 2019, l'Assemblée nationale du Québec a sanctionné le projet de loi 10, , qui modifie la en donnant aux employés la possibilité de participer au processus d'évaluation de l'équité salariale et de s'assurer que les rajustements en cas d'iniquité salariale deviennent payables à la date du changement organisationnel ou de l'événement ayant mené au rajustement. Suivi de la situation financière des régimes de retraite au 31 mai 2019 - Morneau Shepell décrit la situation financière des régimes de retraite au cours des cinq premiers mois de 2019 en se fondant sur trois portefeuilles de placement typiques. Un graphique montre l'évolution de la situation financière d'un régime de retraite à prestations déterminées typique depuis la fin de 2018. Un tableau fait état de l'incidence des rendements antérieurs sur l'actif de la caisse et des changements du taux d'intérêt sur le passif de solvabilité d'un régime de retraite de durée moyenne.

