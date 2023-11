OTTAWA, ON, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront les 5 et 6 novembre prochains à Halifax.

« Je suis impatient d'accueillir mes homologues en Nouvelle-Écosse. Cette rencontre permettra aux premiers ministres des provinces et des territoires de travailler ensemble sur des enjeux de première importance et de discuter d'innovations en matière de soins de santé visant à améliorer la prestation de soins pour les Canadiens », a déclaré le premier ministre Tim Houston, président du Conseil de la fédération.

Les discussions des premiers ministres porteront sur les priorités les plus importantes pour les Canadiens, notamment le logement, les infrastructures et la main-d'œuvre du secteur de la santé. Le 6 novembre, les premiers ministres participeront à un Sommet sur la santé afin de mieux comprendre de quelle manière les provinces et les territoires contribuent à améliorer les soins de santé grâce à des initiatives innovantes et d'avant-garde.

Les premiers ministres tiendront une conférence de presse le 6 novembre en après-midi.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

