HALIFAX, NS, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront les 16 et 17 juillet à l'hôtel The Westin Nova Scotian, à Halifax.

« Je suis impatient d'accueillir mes collègues en Nouvelle-Écosse et de tenir notre rencontre sur le front de mer de Halifax, l'une des destinations les plus visitées de la province », a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, président du Conseil de la fédération.

Le premier ministre Houston a précisé que ses homologues poursuivront leurs discussions sur la revitalisation du fédéralisme coopératif au Canada, une question que les premiers ministres des provinces et territoires ont soulignée dans leur lettre post-budgétaire adressée au premier ministre fédéral.

« Lorsque tous les gouvernements travaillent ensemble, nous pouvons trouver les meilleures solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Cette rencontre permettra aux premiers ministres d'échanger sur des questions de première importance pour les Canadiens. »

Les premiers ministres des provinces et territoires discuteront du logement et du coût de la vie, des soins de santé, de l'infrastructure, de l'énergie, des relations Canada - États-Unis, de la préparation et des interventions en situation d'urgence et de la sécurité dans l'Arctique.

Une conférence de presse de clôture est prévue l'après-midi du 17 juillet.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

