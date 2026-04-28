MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - Sinister Sports, leader incontesté des courses en trail, lancera ULTRA OBSCURA (UO), une nouvelle course de 24 heures qui se déroulera au Mont Sutton, au Québec, les 13 et 14 juin.

Ce qui rend ULTRA OBSCURA unique est sa capacité à réunir tous les types de coureurs, qu'ils optent pour un défi de 10 km ou 84 km, tout en intégrant une dimension stratégique fascinante.

Photo de Dean Heliotis pour Sinister Sports (Groupe CNW/Sinister Sports)

Le Mont Sutton, réputé pour ses sentiers de randonnée, est le lieu idéal pour cette course. Le Mont Sutton, le Parc environnemental naturel de Sutton (PENS) et Plein Air Sutton offrent une ambiance chaleureuse et accueillante, et sont facilement accessibles depuis Montréal, d'autres grands centres du Québec, ainsi que certaines régions de l'Est du Canada et des États-Unis. Soucieuse d'offrir une véritable expérience de course sur sentier, l'UO se déroulera entièrement sur des sentiers bien entretenus, allant de la piste simple à la piste double. L'UO propose un format flexible, permettant aux participants de s'arrêter après chaque étape et de recevoir une médaille de finisseur, une caractéristique très appréciée. Cette combinaison d'accessibilité, de beauté des paysages et d'esprit communautaire rend la course encore plus attrayante pour les participants de tous niveaux.

Brian Gallant, propriétaire et directeur de Sinister Sports, déclare : « Je suis vraiment ravi d'organiser l'Ultra Obscura à Sutton ; la demande pour une course dans l'Est du Canada était énorme. » Avec 25 ans d'expérience dans l'organisation d'épreuves d'endurance, il ajoute : « L'Ultra Obscura est l'un des concepts les plus originaux et passionnants que nous ayons créés. »

En partenariat avec le Mont Sutton, PENS, Plein Air Sutton et d'autres acteurs locaux, Sinister Sports est fier de soutenir la culture locale des activités de plein air ; une partie des recettes est d'ailleurs reversée à la construction et à l'entretien des sentiers. Sinister Sports veille à ce que la sécurité et le bien-être de ses participants soient une priorité absolue en collaborant avec les services locaux de recherche et de sauvetage ainsi qu'avec des prestataires médicaux agréés.

La série Sinister Sports comprend le Canadian Death Race, une course primée de 118 km qui traverse trois chaînes des Rocheuses canadiennes, ainsi que le Sinister 7 Ultra, lauréat du prix Alto de Travel Alberta pour le tourisme durable. Plus récemment, Sinister Sports a été attribué l'organisation des Championnats canadiens de course de trail 2027 et 2028 par Athlétisme Canada, qui se dérouleraient dans le cadre de l'événement Sinister 7 Ultra à Crowsnest Pass, en Alberta.

www.sinistersports.ca

SOURCE Sinister Sports

Pour plus d'informations, dossier de presse et/ou pour organiser des entretiens avec le fondateur Brian Gallant, contacter : [email protected] et/ou au (514) 996-9532