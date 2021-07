« À l'aube des années 2020, nous célébrons le prestige et l'exubérance de l'Art déco, le savoir-faire exquis et les matériaux luxueux avec notre nouvelle collection Belshire », explique Jean-Jacques L'Hénaff, vice-président de la conception à DXV. « Notre équipe de designers et d'ingénieurs de calibre mondial a passé trois ans à peaufiner chaque courbe et chaque détail de chaque produit jusqu'à ce que les lignes et les proportions reflètent un équilibre unique et parfait entre élégance et fluidité. Le résultat est un agencement frappant qui insuffle sans effort la beauté, la qualité et la créativité dans le quotidien. »

Design intemporel

Inspirée par le Chrysler Building, l'Empire State Building et la tour Stella, chacun étant une icône architecturale de la ville de New York, la collection Belshire rend hommage au passé, célèbre le présent et promet la beauté durable illustrée dans ces précieuses structures.

Le souci du détail

Des matériaux de qualité supérieure sont au cœur de la collection Belshire. Fabriquée à la main en chêne naturel, noyer chaud et marbre de Carrare par d'habiles artisans portugais, chaque armoire et console se démarque lorsqu'elle est complétée par les robinets, ensembles de douches et de bains qui composent cette collection unique. Les lavabos à facettes, les toilettes monobloc et murales et la magnifique baignoire autoportante soulignent le savoir-faire inhérent à la création de Belshire. Chaque pièce émane du luxe et de la sophistication, fusionnant conception avec innovation et une sensibilité moderne.

Expression personnelle

Grâce aux appareils personnalisables de la collection Belshire de DXV, il est possible de créer créer une salle de bain unique. Cette option rare offre le choix de poignées à levier, en croix ou à coussin sur les robinets à bec bas ou haut. Comme les plus beaux bijoux, chaque poignée et chaque bec sont minutieusement détaillés et finis pour ajouter une touche parfaite d'éclat et de brillance dans un choix de laiton satiné, de nickel platine, de nickel brossé ou de chrome. Cette personnalisation permet la création d'une salle de bain tout à fait unique.

Préparation parfaite

Chaque pièce de la collection Belshire a été méticuleusement créée et soigneusement préparée pour mener à la création d'une salle de bains au luxe exceptionnel. Des armoires et des consoles fabriquées à la main, des robinets élégants, des raccords de douche et de baignoire et des ensembles de garniture à pression et thermostatique, des toilettes, des lavabos, une baignoire autoportante et des accessoires s'assemblent sans effort, créant une harmonie parfaite dans la maison bien aménagée d'aujourd'hui.

La collection Belshire de DXV est présentée dans un réseau exclusif de salles d'exposition au Canada. Renseignez-vous : DXV.com.

AU SUJET DE DXV

DXV est un portefeuille de produits de luxe pour le bain et la cuisine qui célèbre l'héritage distingué de plus de 140 ans d'American Standard. DXV réimagine les mouvements conceptuels les plus influents de l'époque : classique (1890-1920), période glorieuse (1920-1950), moderne (1950-1990), et contemporain (1990-aujourd'hui). DXV fait partie de LIXIL, un chef de file mondial dans les produits et services d'habitation et de construction. Renseignez-vous en ligne à l'adresse www.dxv.com, ou suivez l'entreprise :facebook.com/dxvcanada, twitter.com/DXVCanada, youtube.com/DXVLuxury, pinterest.com/dxvcanada, instagram.com/dxvcanada.

BelshireMC est une marque déposée d'AS America, Inc.

AU SUJET DE LIXIL

À LIXIL, nous fabriquons des produits pionniers de plomberie et d'habitation qui répondent aux besoins concrets du quotidien, et améliore l'espace de vie des tous, partout. Inspirés de notre héritage japonais, nous créons des technologies et des innovations de premier ordre et de haute qualité qui transforment les habitations. La différence LIXIL est notre procédure : nos conceptions uniques, notre esprit d'entreprise, notre dévouement à la cause de l'accessibilité pour tous et notre croissance d'entreprise responsable sont nos moteurs. Cette méthode prend vie avec des marques à la fine pointe de l'industrie, telles qu'INAX, GROHE, American Standard et TOSTEM. Nos 75 000 collaborateurs travaillent dans plus de 150 pays et sont fiers de fabriquer des produits qui touchent chaque jour la vie de plus d'un milliard de personnes. Renseignez-vous :www.lixil.com

Pour en savoir plus : www.lixil.com, Facebook et LinkedIn.

SOURCE LIXIL Canada Inc.

Renseignements: Coordonnées: Erin McKay, Flying Camel, Pour LIXIL Canada, American Standard, DXV, GROHE, [email protected], 416 455-9960