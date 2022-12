La nouvelle cohorte du programme de mentorat Women4Climate Montréal dévoilée

MONTRÉAL, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le C40, la Ville de Montréal et le Réseau des femmes en environnement sont fiers d'annoncer la sélection des onze femmes qui participeront à la cinquième cohorte de son programme de mentorat Women4Climate Montréal qui se déroulera jusqu'en septembre 2023, dans le cadre du réseau C40. Le programme vise à soutenir le développement de femmes leaders du climat à Montréal. Il inclut une combinaison d'opportunités de mentorat, de formations et de réseautage qui permettra aux femmes sélectionnées de faire avancer leurs différents projets alignés sur le Plan climat de Montréal pour lutter contre les changements climatiques.

Montréal fait partie des 21 villes à lancer un programme de mentorat Women4Climate dans le réseau du C40 avec Addis-Abeba, Auckland, Barcelone, Bangalore, Chennai, Freetown, Glasgow, Lisbonne, Lima, Londres, Mexico, Mumbai, La Nouvelle-Orléans, Nur-Sultan, Paris, Quito, Tel Aviv-Yafo, Sydney, Toronto et Vancouver.

Les mentorées Women4Climate Montréal 2022 et leurs projets liés au Plan climat de Montréal sont :

Annabelle Lam - Mise en service pour la reconstruction de trois CHSLD - Est de l'Île de Montréal : Projet de mise en service de trois CHSLD selon le concept de Maison des aînés.

: Projet de mise en service de trois CHSLD selon le concept de Maison des aînés. Chantal Bernatchez - Iso-Protek : Start-up en économie circulaire ayant pour objectif de révolutionner la livraison des kits repas en transformant les bâches isothermes de conteneurs maritimes de Montréal en sacs thermiques écoresponsables.

: Start-up en économie circulaire ayant pour objectif de révolutionner la livraison des kits repas en transformant les bâches isothermes de conteneurs maritimes de Montréal en sacs thermiques écoresponsables. Cindy Vaucher - Retournzy coop de solidarité : Réseau de partage de contenants réutilisables consignés pour la restauration et autres services alimentaires permettant de réduire l'utilisation de contenants à usage unique.

: Réseau de partage de contenants réutilisables consignés pour la restauration et autres services alimentaires permettant de réduire l'utilisation de contenants à usage unique. Daria Marchenko - Ecoist Club Inc. : Projet d'impact social qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique numérique. En réunissant différents experts, Ecoist Club offre à ses clients des outils pour apprendre, mesurer et agir.

: Projet d'impact social qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique numérique. En réunissant différents experts, Ecoist Club offre à ses clients des outils pour apprendre, mesurer et agir. Divya Sharma - Carboneutralité de l' Université McGill : Projet visant la carboneutralité d'ici 2040 par différentes mesures telles qu'un programme de déplacement durable, la création d'un plan de biodiversité, l'élargissement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, etc.

: Projet visant la carboneutralité d'ici 2040 par différentes mesures telles qu'un programme de déplacement durable, la création d'un plan de biodiversité, l'élargissement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, etc. Gaëlle Guillaume - Maison communautaire de Saint-Michel : Projet de conception d'un bâtiment multigénérationnel et carboneutre rassemblant des entreprises d'économie sociale et des organismes communautaires locaux.

: Projet de conception d'un bâtiment multigénérationnel et carboneutre rassemblant des entreprises d'économie sociale et des organismes communautaires locaux. Lauren Rochat - BocoBoco : Première épicerie complète basée sur l'économie circulaire, grâce à des partenariats avec des entreprises locales et micro locales, qui livre à domicile en transport écologique avec des contenants consignés.

: Première épicerie complète basée sur l'économie circulaire, grâce à des partenariats avec des entreprises locales et micro locales, qui livre à domicile en transport écologique avec des contenants consignés. Marguerite Rose - BDC : Projet visant à outiller les petites et moyennes entreprises canadiennes pour les accompagner dans leur trajectoire de décarbonation.

: Projet visant à outiller les petites et moyennes entreprises canadiennes pour les accompagner dans leur trajectoire de décarbonation. Marie-Hélène Forest - Démarche d'écoresponsabilité de l' OSM : L'Orchestre symphonique de Montréal a entrepris une démarche volontaire en matière d'écoresponsabilité afin d'avoir un impact significatif sur sa communauté et pour les générations à venir.

L'Orchestre symphonique de Montréal a entrepris une démarche volontaire en matière d'écoresponsabilité afin d'avoir un impact significatif sur sa communauté et pour les générations à venir. Valérie Tondreau - Projet de valorisation des produits textiles : Projet consistant à détourner la matière en récupérant au maximum les dons textiles acheminés au Magasin Le Chaînon, et ce grâce à l'implantation de méthodes de valorisation concrètes.

: Projet consistant à détourner la matière en récupérant au maximum les dons textiles acheminés au Magasin Le Chaînon, et ce grâce à l'implantation de méthodes de valorisation concrètes. Valérie Vedrines - Masse Critique: Il s'agit d'un OBNL qui œuvre à réduire l'empreinte socio-environnementale de l'industrie des communications au Québec.

Les mentorées ont toutes été sélectionnées pour la qualité de leur projet ainsi que pour leur volonté à devenir des femmes leaders dans la lutte aux changements climatiques. Au cours du programme, elles collaboreront entre elles, avec leurs mentores et d'autres femmes cheffes de file du monde des affaires, de l'économie et de l'entrepreunariat social, de la fonction publique et de l'innovation afin de développer leur projet et leurs capacités de leadership. Découvrez en plus sur elles ainsi que sur le programme de mentorat Women4Climate Montréal.

Citations:

« « À travers ce programme de mentorat, nous soutenons et encourageons une nouvelle génération de femmes engagées et nous poursuivons ensemble cet ambitieux plan vers la création d'une ville plus saine et plus verte. Nous avons besoin de femmes déterminées, qui portent haut et fort la question du climat et qui ont la volonté de changer les choses. Je tiens à féliciter sincèrement la cohorte 2022 du programme Women4Climate Montréal, et je remercie les femmes qui ont partagé leur expérience à titre de mentores ! »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

"Je salue l'engagement de la mairesse de Montréal en faveur de femmes leaders de l'action climatique : Montréal a été l'une des villes pionnières du programme de mentorat "Women4Climate", qui en est aujourd'hui à sa 5ème édition. Je suis certain que cette nouvelle cohorte de femmes engagées dans le programme participera activement à l'un des principaux chantiers du plan climat de la ville : la mobilisation de la communauté montréalaise dans le but de rendre la métropole plus résiliente, plus verte et moins polluée, mais aussi plus inclusive et équitable."

Mark Watts, Directeur Executif, C40 Cities

«L'apport des femmes à l'action environnementale et climatique est concret, distinctif et complémentaire. Nous sommes véritablement privilégiées d'accompagner cette nouvelle cohorte vers l'aboutissement d'autant de projets porteurs. Félicitations à chacune de ces professionnelles d'exception!»

Élyse Arcand, présidente, Réseau des femmes en environnement

À propos de C40

Le C40 est un réseau de maires et mairesses de près de 100 grandes villes dans le monde qui collaborent à la mise en œuvre l'action urgente nécessaire dès maintenant pour faire face à la crise climatique. Women4Climate est une initiative du C40 visant notamment à renforcer et inspirer la prochaine génération de championnes de l'action climatique en développant un programme mondial de mentorat dans les villes participantes.

À propos du Réseau des femmes en environnement

Le Réseau des femmes en environnement est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de développer le pouvoir d'agir des membres, des personnes et des organisations afin d'améliorer la qualité de l'environnement, la santé et le bien-être : des initiatives de femmes pour le bien collectif. Ce Réseau s'occupera du développement et de la gestion du parcours de mentorat Women4Climate Montréal.

