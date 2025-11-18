À mesure que l'adoption des agents d'IA s'accélère, la cellule canadienne aide les entreprises à innover en toute sécurité

TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Okta renforce son engagement envers sa clientèle canadienne avec l'ouverture d'une nouvelle cellule Okta, contribuant à faire en sorte que toutes les données des clients demeurent au Canada pour répondre aux exigences locales en matière de protection des renseignements personnels et de conformité. L'entreprise élargit également son équipe au Canada et offre maintenant un soutien en français pour ses produits et services.

Le lancement de la cellule canadienne s'inscrit dans le besoin urgent pour une infrastructure d'IA sécurisée au Canada. Alors que les entreprises déploient de plus en plus d'agents d'IA, ces « collègues » alimentés par l'IA accèdent aux données sensibles à la vitesse de la machine, ce qui crée de nouveaux risques que les anciennes solutions de sécurité ne peuvent pas gérer. Selon un récent rapport d'Okta, 93 % des chefs d'entreprise canadiens déclarent utiliser des agents d'IA, mais que moins de 1 % d'entre eux ont une stratégie bien établie pour gérer les identités non humaines.

Okta aide à définir une nouvelle approche grâce à une matrice de sécurité relative à l'identité qui offre un contrôle, une visibilité et une gouvernance unifiés pour chaque identité, des humains aux agents d'IA. La cellule canadienne constitue la base sur laquelle les entreprises peuvent s'appuyer pour découvrir, autoriser et régir ces identités dans un environnement conforme et géré localement.

« Les entreprises canadiennes adoptent l'IA pour accélérer la productivité et l'innovation, et elles méritent une base fondée sur la confiance et la résidence des données », a déclaré Dan Kagan, vice-président, Okta Canada. « Notre nouvelle cellule de données est un investissement pour les aider à innover en toute sécurité, ce qui leur permet de transformer leurs opérations en toute confiance. »

Voici les principaux avantages pour les clients canadiens :

Résidence des données et amélioration de la reprise après sinistre : La nouvelle cellule canadienne à service complet d'Okta est hébergée au Canada afin de s'assurer que les données d'identité des clients demeurent au pays et qu'elles sont conformes aux exigences locales en matière de protection des renseignements personnels et de conformité. Grâce à la nouvelle cellule, une reprise après sinistre améliorée sera maintenant offerte aux entreprises de partout au Canada, offrant une période de rétablissement garanti de cinq minutes ou moins. La cellule devrait être mise en service au premier trimestre de 2026.

Soutenir la clientèle du Québec : Okta offrira un soutien en français dans l'ensemble de ses produits, avec une interface locale adaptée aux utilisateurs québécois et francophones.

À propos d'Okta

Okta, Inc. est Le spécialiste mondial de l'identité™. Nous protégeons l'identité, de sorte que tout le monde puisse utiliser n'importe quelle technologie en toute sécurité. Nos solutions en matière de clients et de main-d'œuvre permettent aux entreprises et aux développeurs d'utiliser le pouvoir de l'identité pour favoriser la sécurité, l'efficacité et la réussite, tout en protégeant leurs utilisateurs, leurs employés et leurs partenaires. Découvrez pourquoi les principales marques mondiales font confiance à Okta pour l'authentification, l'autorisation et plus encore à l'adresse okta.com.

Personne-ressource pour les médias : Agustina Ruiz, Responsable des relations publiques, Amériques, [email protected]