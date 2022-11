EDMUNDSTON, NB, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Nouveau-Brunswick, qui fait état des changements qu'elle propose d'apporter à la carte électorale fédérale de la province, a été déposé aujourd'hui à la Chambre des communes. Le rapport, que le directeur général des élections du Canada a transmis au président de la Chambre des communes, sera étudié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

La Commission était chargée de proposer de nouvelles limites et d'établir des circonscriptions dont la population correspond dans la mesure du possible au quotient électoral provincial, tout en tenant compte de facteurs sociaux et géographiques tels que la communauté d'intérêts, la spécificité et l'évolution historique des limites des circonscriptions précédentes. Ces critères, ainsi que les observations écrites du public et les avis recueillis lors des audiences tenues du 7 au 29 septembre 2022, ont tous été pris en considération dans la rédaction du rapport déposé à la Chambre aujourd'hui.

« Avant de rédiger son plan de redécoupage proposé, la Commission a invité le public à s'exprimer, ce qui lui a permis d'approfondir sa compréhension de la diversité de la province. De nombreuses suggestions reçues ont été intégrées à la proposition initiale. Au lieu de modifier fondamentalement et radicalement la carte électorale du Nouveau-Brunswick, la Commission a opté pour une approche consistant à maintenir globalement les circonscriptions établies et à apporter des changements progressifs, au besoin. Elle considère avoir trouvé un équilibre entre ses obligations et les points de vue de la population néo-brunswickoise, et avoir assuré une représentation effective de tous les citoyens de la province », a déclaré l'honorable juge Lucie A. LaVigne, présidente de la commission de trois membres.

Le rapport se trouve à redecoupage2022.ca .

