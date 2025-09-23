Dans le décor animé de la ville de New York, nous suivons notre protagoniste alors qu'elle avance toute seule... jusqu'à ce qu'elle s'approche d'un croisement de rue. Alors que ses amies se joignent à elle, leur solidarité déclenche une transformation et montre que chaque moment de connexion peut déclencher quelque chose de beau.

« Chez Kate Spade New York, nous croyons que les petits moments partagés sont ce qui illumine vraiment la vie », déclare Kaisy Mae O'Reilly, vice-présidente principale du marketing. « À l'instar du Duo Bag, nos vedettes de campagne reflètent l'unicité et la polyvalence, tout en brillant ensemble. Au cœur de cette campagne se trouve l'importance d'être là les unes pour les autres, ce qui peut transformer les moments les plus simples en quelque chose d'extraordinaire. »

La campagne présente Laufey, dont l'esprit, le charme et l'art interpellent profondément le public gén Z, aux côtés des vedettes de la campagne Ice Spice et Charli D'Amelio, et du modèle Reign Judge. Bien que de personnalités différentes, le groupe reflète ensemble le pouvoir de la connexion (et la polyvalence du nouveau héros de Kate Spade New York, le Duo Bag). Elles démontrent chacune la capacité de transformer le quotidien en quelque chose d'extraordinaire.

« La musique a toujours été une question de connexion pour moi, que ce soit avec le public lors d'un concert ou les personnes les plus proches de moi dans mon quotidien », affirme Laufey. « Ce qui m'a attiré dans cette campagne de Kate Spade New York, c'est la façon dont elle saisit la beauté de ces petits moments partagés. J'adore l'idée que l'amitié peut transformer quelque chose d'aussi simple que traverser la rue en quelque chose de magique, qui résonne vraiment avec la façon dont je vois le monde. »

« J'ai toujours admiré Kate Spade New York pour ses créations audacieuses, universelles et chics », affirme Ice Spice. « Faire partie de cette campagne était naturel parce qu'il s'agit des gens qui apportent de la joie à votre vie et qui vous font sentir bien. Pour moi, c'est mes amis. Ce n'est un secret pour personne que derrière chaque femme qui réussit on trouve ses copines qui la motivent. »

« Je suis très heureuse de travailler de nouveau avec Kate Spade New York », affirme Charli D'Amelio. « Cette campagne célèbre la solidarité, et cela signifie beaucoup pour moi parce que mes amies sont vraiment mon système de soutien, quelles que soient les épreuves. Dans les moments les plus intenses de ma carrière, ce sont elles qui me ramènent à moi-même et me rappellent ce qui est important. J'adore que Kate Spade New York mettent en lumière le fait que la vie est meilleure quand nous sommes ensemble. »

Au cœur de la campagne automnale se trouve le Duo Bag, un article essentiel et polyvalent conçu pour des possibilités infinies. Avec quatre façons de le porter (à l'épaule, en bandoulière, en pochette ou à la ceinture), Duo est aussi polyvalent que les femmes qui le portent. La collection Automne/Fêtes 2025 présente Duo dans des coloris attrayants (Cashew Milk, Black, Leopard Multi, Dried Thyme, Lime Slice, Cinder Grey et Burnt Sage) ainsi que des teintes pour les Fêtes comme Milk Glass, Red Jam, Leopard Haircalf et Nightshade. Les prix varient de 298 $ à 348 $, et les nouveaux modèles seront lancés tout au long de la saison en magasin et en ligne.

La collection d'automne 2025 sera disponible à partir du 23 septembre 2025, et de nouveaux modèles seront lancés tout au long de la saison dans les magasins Kate Spade New York et en ligne. La campagne sera lancée sur les chaînes de Kate Spade New York à compter du même jour et se poursuivra jusqu'en février 2026.

Réalisateur : Julien Vallée

Photographe : Daniel Arnold

Stratégie créative : Mandai Loop

Agence de création : Marcel

Maison de production : Wanda

Maison de post-production : Chemistry

Musique : Amy McKnight - Rise Up Let's Go

Style : Leith Clark (Laufey et Reign Judge), Timothy Garcia (Ice Spice), Carlee Suzanne Barrow et Anabel Bentle (Charli D'Amelio)

Coupe : Jenny Cho-Semple (Laufey), Araxi Lindsey (Reign Judge), Dionte Gray (Ice Spice), Laura Polko (Charli D'Amelio)

Maquillage : Dana Delaney (Laufey et Reign Judge), Karina Orozco (Ice Spice), Akina Shimizu (Charli D'Amelio)

Ongles : Yoko (Laufey et Reign Judge), Brittney Boyce (Charli D'Amelio)

À propos de Kate Spade New York :

Depuis son lancement en 1993 avec une collection de six sacs à main essentiels, Kate Spade New York a toujours été synonyme de couleur, d'esprit, d'optimisme et de féminité. Aujourd'hui, c'est une marque lifestyle mondiale synonyme de joie, offrant des collections de sacs à main, de prêt-à-porter, de bijoux, de chaussures, de cadeaux, de décoration intérieure et plus encore. Connue pour son riche héritage et son ADN de marque unique, Kate Spade New York offre un point de vue distinctif et célèbre les communautés de femmes du monde entier qui vivent leur style de vie parfaitement imparfait. Kate Spade New York fait partie de la maison de marques Tapestry.

