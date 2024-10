La négligence de la CAQ est le cause directe des fermetures de stations du métro de Montréal, selon l'opposition libérale

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - La fermeture subite de trois stations du métro de Montréal est le résultat direct du désintéressement total de la CAQ envers le transport collectif, dénonce le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji.

Le député libéral de Nelligan rappelle que, depuis deux ans, la Société de transport de Montréal se voit refuser ses demandes de financement de maintien d'actifs par le gouvernement caquiste. Celui-ci avait d'ailleurs questionné la ministre des Transports et de la Mobilité durable sur le sujet lors de l'étude des crédits du printemps dernier. Mme Guilbault n'avait alors eu aucune réponse à offrir au porte-parole de l'opposition officielle.

Enfin, M. Derraji déplore que les investissements prévus au PQI en matière de maintien d'actifs du transport collectif soit en baisse constante depuis 2019. Le transport collectif n'a jamais été une priorité pour le gouvernement caquiste et la situation catastrophique de ce matin découle de cette négligence de sa part, selon lui.

« Aujourd'hui, les Montréalais paient très cher l'incompétence de la ministre des Transports et le désengagement de la CAQ envers le transport collectif. C'est simple, ils n'y ont jamais cru. À preuve, aucun crédit additionnel n'a été accordé pour le maintien des actifs par le gouvernement caquiste depuis 2022, malgré les demandes répétées de la STM. Lors de l'étude des crédits, j'avais questionné avec insistance Mme Guilbault sur les investissements en infrastructures de transport en commun, incluant le métro. Elle était alors incapable de me fournir des réponses. Les usagers qui peinent à se rendre au boulot ce matin peuvent compter sur moi pour revenir à la charge et lui rappeler son abandon du transport collectif. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

« Bien que la situation soit extrêmement fâcheuse pour les usagers qui dépendent du métro, elle n'est pas une surprise pour nous. Le métro de Montréal, qui est l'envie de nombreuses villes dans le monde, est abandonné par le gouvernement caquiste qui semble peu soucieux du transport collectif et de sa métropole. C'est honteux. »

- Filomena Rotiroti, porte-parole de l'opposition officielle pour la Métropole et députée de Jeanne-Mance-Viger

« Les citoyens de ma circonscription, qui sont très nombreux à utiliser le métro quotidiennement, font les frais de l'insouciance de la CAQ. Les milliers d'usagers du métro de Viau ont dû faire preuve d'imagination pour se rendre au boulot. Je veux saluer la solidarité que j'ai pu constater entre les citoyens pour s'entraider dans leurs déplacements. »

- Frantz Benjamin, député de Viau

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]