LA NAVETTE EXO DU SECTEUR D'YOUVILLE - ÎLE SAINT-BERNARD EST DE RETOUR POUR UNE 2E ANNÉE

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Châteauguay, exo et Héritage Saint-Bernard sont heureux d'annoncer le retour de la navette saisonnière gratuite vers l'île Saint-Bernard. Dès le samedi 4 juin, et ce, jusqu'à la fin de la période d'autocueillette des pommes, la navette sera en service de 10 h à 19 h les samedis, dimanches et jours fériés.

La navette reviendra cet été sous un format concentré sur le secteur D'Youville à partir du stationnement satellite aménagé à proximité de l'île, à l'intersection de la rue Notre-Dame Nord et du chemin Saint-Bernard. Le service offrira une plus grande fréquence de rotations d'autobus et permettra de désengorger les rues résidentielles du quartier. La navette facilitera donc l'accès aux activités et services offerts à l'hôtel Manoir D'Youville, au Bistro La Traite, au Pavillon de l'île, au refuge faunique Marguerite-D'Youville, au centre nautique, au parc de la Commune ainsi qu'au tertre de l'île Saint-Bernard.

Afin de simplifier son circuit, la navette effectuera un trajet en continu entre le stationnement satellite, l'île Saint-Bernard et le centre nautique. Les visiteurs pourront donc se présenter à tout moment à l'un des arrêts spécialement identifiés avec l'assurance d'être à destination en quelques minutes. Pour garantir la sécurité des usagères et des usagers, le port du couvre-visage est obligatoire à l'intérieur de l'autobus. Situé à moins de 1 km du secteur, le stationnement satellite permettra d'accueillir environ 100 véhicules additionnels.

« Nous sommes fiers de ramener un service de navette cette année sur l'île Saint-Bernard. Avec l'allègement des mesures sanitaires, plusieurs activités et événements festifs auront lieu aux abords de l'île cet été. Nous voulons permettre à tous d'y participer tout en offrant un certain niveau de quiétude aux résidents du secteur. L'île Saint-Bernard et les attraits environnants sont des trésors qui ne demandent qu'à être visités… Et nous entendons tout mettre en œuvre pour que les Châteauguois en profitent et ce, de manière conviviale et sécuritaire ! » affirme avec enthousiasme Éric Allard, maire de Châteauguay.

« Exo est heureux de renouveler le projet de navette saisonnière vers l'île Saint-Bernard pour une deuxième année. Il est important pour nous de développer des solutions de mobilité qui répondent véritablement aux besoins en déplacement des citoyens et des visiteurs du territoire que nous desservons », déclare Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation d'exo.

« Nous sommes très heureux de collaborer à la mise en place de cette navette saisonnière et de son stationnement satellite. Les infrastructures d'accueil étant très limitées sur l'île, cette solution est tout indiquée pour répondre au besoin croissant de la population d'accéder à des attraits comme le lac Saint-Louis et l'île Saint-Bernard », exprime Luc L'Écuyer, directeur général d'Héritage Saint-Bernard. « Nous poursuivrons nos efforts dans ce sens dans les années à venir afin que les gens soient nombreux à profiter du plus beau secteur de la région », conclut-il.

En 2021, en pleine pandémie, l'île Saint-Bernard avait accueilli près de 250 000 visiteurs durant l'année, preuve que le site est devenu un incontournable du milieu culturel et touristique régional.

Tous les détails sur le service de navette sont disponibles sur le site web de la Ville de Châteauguay au ville.chateauguay.qc.ca/navette-dyouville.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

