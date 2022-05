VANCOUVER, BC, le 30 mai 2022 /CNW/ - La Nation Tsleil-Waututh et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ont conclu une entente historique, la première du genre, afin de gérer conjointement l'inlet Burrard dans le cadre du Programme d'immersion en mer d'ECCC. Des représentants d'Environnement et Changement climatique Canada et de la Nation Tsleil-Waututh se sont rencontrés au parc Cates/Whey-ah-Wichen, de North Vancouver, pour une célébration et une cérémonie traditionnelle de la Nation Tsleil-Waututh visant à reconnaître les progrès réalisés jusqu'à présent.

L'immersion de toute substance en mer, même sur le fond marin, est interdite à moins qu'un permis ne soit délivré. Seule une courte liste de déchets et d'autres matières peut être considérée pour l'immersion. Dans le cadre de l'entente conclue entre la Nation Tsleil-Waututh et Environnement et Changement climatique Canada, le secteur des Traités, des Terres et des Ressources de la Nation Tsleil-Waututh et ECCC travailleront ensemble à évaluer les risques des demandes d'immersion en mer. Pour appuyer cet important travail, ECCC fournira un financement total de 500 000 dollars au cours des cinq prochaines années.

Cette entente reconnaît le rôle essentiel que joue la Nation Tsleil-Waututh à titre de partenaire du Canada dans la surveillance, la protection et la restauration de la santé de l'inlet Burrard, et son intendance de longue date du territoire. Si le Canada se charge de prévenir le rejet de pollution dans les océans grâce à des initiatives comme le Programme d'immersion en mer sous le régime de sa Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Nation Tsleil-Waututh a quant à elle, au titre de sa loi, l'obligation de protéger la santé de ses terres et de ses eaux, y compris l'inlet Burrard, qui se situe dans la région du Grand Vancouver.

Cette étape importante vers la réconciliation fera en sorte que l'examen des demandes d'immersion en mer dans l'inlet Burrard sera éclairé par la science et les connaissances approfondies acquises par les Tsleil-Waututh sur leurs terres et leurs eaux traditionnelles. L'entente permettra de faire en sorte que l'inlet Burrard et son écosystème essentiel soient gérés de façon durable, afin de préserver la santé des communautés locales et du bassin versant pour les générations à venir.

« Je tiens à reconnaître le dévouement et la vision des membres de la Nation Tsleil-Waututh et à célébrer la mise en œuvre de cette toute première entente du genre pour la cogestion des demandes d'immersion en mer dans l'inlet Burrard. Il s'agit d'une étape importante permettant de renforcer notre partenariat avec la Nation Tsleil-Waututh et de soutenir nos efforts communs visant à protéger les écosystèmes. Nous collaborons avec les communautés autochtones pour mieux comprendre comment nous pouvons gérer de façon durable et responsable nos terres et nos eaux. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Nation Tsleil-Waututh est le peuple de l'inlet, et elle a une obligation sacrée de veiller sur ces terres et ces eaux qui constituent son milieu de vie et dont elle assure l'intendance depuis des temps immémoriaux. La Nation Tsleil-Waututh est fière de célébrer l'Accord sur la prise de décisions concertées relativement à l'immersion en mer et le travail de collaboration que nous avons effectué pour en arriver là où nous en sommes. Notre peuple Tsleil-Waututh travaille avec diligence à protéger les terres et les eaux afin de restaurer la santé de l'inlet Burrard, car lorsque les terres et les eaux sont saines, notre peuple est en santé. »

- Cheffe Jen Thomas, Nation Tsleil-Waututh

Faits en bref

Le 4 septembre 2017, le Canada et la Nation Tsleil-Waututh ont signé une lettre d'entente au titre de laquelle les parties s'engageaient à renouveler et à renforcer leur relation de nation à nation. Un thème prioritaire de leurs discussions était l'évaluation et l'intendance environnementales.

Le 12 octobre 2018, Environnement et Changement climatique Canada et la Nation Tsleil-Waututh ont conclu l'Accord sur la prise de décisions concertées relativement à l'immersion en mer.

