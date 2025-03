KAWAWACHIKAMACH, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - C'est avec tristesse que la Nation naskapie a été informée d'une chasse menée récemment par des chasseurs naskapis qui ont involontairement ciblé les hardes de caribous forestiers de la Caniapiscau et de la Témiscamie -- des populations menacées. Ces chasseurs ont agi avec la réelle conviction qu'ils ciblaient uniquement des individus de la harde migratrice de la rivière aux Feuilles. À aucun moment ils n'ont eu l'intention de nuire à une population vulnérable ni de perturber l'équilibre fragile de notre environnement.

La Nation naskapie reconnaît que cette chasse s'est déroulée dans la zone de droit d'usage prioritaire pour les Cris et qu'une autorisation préalable de ces derniers aurait dû être obtenue, conformément aux obligations qu'imposent les conventions nordiques et l'entente en vigueur entre nos deux Nations.

Pendant des générations, les Naskapis étaient nomades et suivaient les hardes de caribous à travers le nord-est québécois. Par conséquent, notre territoire traditionnel, Nuchimiyuschiiy, chevauche celui de plusieurs autres Nations. Il nous incombe de cultiver des relations positives, harmonieuses et respectueuses avec chacune d'entre elles.

Le peuple naskapi est profondément attaché au territoire et à la faune qui le nourrit, et il est déterminé à préserver ces ressources pour les générations futures. Il a volontairement cessé de chasser la harde de caribous migrateurs de la rivière George -- généralement présent dans le Secteur naskapi -- pour la première fois en 2018 en raison du déclin alarmant de sa population et de sa situation précaire. La chasse communautaire traditionnelle s'est alors déplacée vers la harde de caribous migrateurs de la rivière aux Feuilles, plus nombreuse, mais normalement située plus loin de notre communauté. Cette transition a complexifié l'accès aux ressources et la poursuite d'une chasse traditionnelle durable.

Cet incident souligne l'importance de la vigilance en ce qui concerne les pratiques d'intendance, la coordination et la communication avec nos Nations voisines. Afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise, la Nation naskapie s'engage à adopter rapidement une loi détaillée élaborée en concertation avec nos membres, laquelle comprendra des procédures et protocoles fondés sur ceux déjà en vigueur et applicables à toute chasse communautaire subséquente.

La Nation naskapie demeure fermement résolue à renforcer les efforts collaboratifs visant à préserver les populations de caribous, forestiers comme migrateurs. Grâce à des initiatives comme la Table ronde autochtone du caribou de la péninsule d'Ungava, nous continuerons à travailler avec nos Nations voisines pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de conservation durables et promouvoir une gestion responsable de l'environnement, dans le but d'assurer la survie des hardes de caribous pour les générations à venir.

La Nation naskapie de Kawawachikamach (« NNK ») est une Première Nation située à environ 12 km au nord-est de la ville de Schefferville, près de la frontière entre le Québec et le Labrador. Les Naskapis étaient un peuple nomade qui, pendant des générations, a suivi les hardes de caribous de la baie d'Hudson à l'ouest jusqu'à la côte du Labrador à l'est, et de la côte sud de la baie d'Ungava au nord jusqu'aux environs de Labrador City au sud. La NNK est une Première Nation autogouvernée et signataire de la Convention du Nord-Est québécois depuis 1978.

