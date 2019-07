La Nation crie de Little Red River bénéficie de plusieurs améliorations à ses infrastructures

Plus de 30 projets liés aux infrastructures sont en cours ou terminés dans cette communauté albertaine de plus de 4 600 habitants. Les projets terminés comprennent les suivants :

La route d'accès à Fox Lake : projet en plusieurs phases pour une route toutes saisons qui améliorera l'accessibilité et la circulation dans le nord de l' Alberta .

. Le centre de soins primaires de John D'Or Prairie. Ce centre de santé communautaire remplace un établissement existant et offrira des programmes de santé publique et communautaires aux résidants, qui auront accès 24 heures sur 24 à des services d'intervention d'urgence et à un soutien pour les soins d'urgence et primaires. Le centre offrira également des services de télémédecine et de vidéoconférence, ce qui réduira les obstacles à l'accès aux services de santé, de même que des services de soutien communautaire, notamment des programmes de santé prénatale, des programmes pour les jeunes et de préparation à la vie, et des programmes pour les aînés et autres services communautaires.

Les travaux de rénovation et de modernisation pour trois écoles dans les communautés de John D'Or Prairie, de Fox Lake et de Garden River . Des centaines d'élèves profiteront de ces mises à niveau et agrandissements, aujourd'hui et dans le futur.

et de . Des centaines d'élèves profiteront de ces mises à niveau et agrandissements, aujourd'hui et dans le futur. L'infrastructure améliorée d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées assurera une eau potable propre et salubre aux résidants de la communauté.

L'acquisition ou la construction de 16 nouvelles maisons.

Un centre d'apprentissage et de garde pour la petite enfance offrira des services aux parents et aux dispensateurs de soins de la communauté.

Le gouvernement du Canada a investi environ 100 millions de dollars pour soutenir la réalisation de ces projets.

Citations

« Nous célébrons aujourd'hui l'achèvement de ces projets et les progrès réalisés pour d'autres; ils constituent un véritable témoignage de ce que les Premières Nations et le gouvernement du Canada peuvent accomplir ensemble. Je félicite le chef Sewepagaham, le conseil et les membres de la Nation crie de Little Red River de leur dévouement à améliorer les infrastructures dans leur communauté. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Les projets qui ont été entrepris dans nos communautés vont nous aider à rattraper le retard accumulé par nos infrastructures dans certaines régions. Grâce à la vision d'avenir du gouvernement et au fait que nous avons une vision large de ce que signifie la réconciliation, nous allons aussi moderniser nos communautés pour que les enfants de nos enfants aient un avenir brillant. »

Conroy Sewepagaham

Chef de la Nation crie de Little Red River

Faits en bref

La Nation crie de Little Red River est située à environ 750 kilomètres au nord d' Edmonton . Elle est composée de trois communautés : John D'Or Prairie, Fox Lake et Garden River . La communauté a une population de plus de 4 600 personnes vivant dans la réserve.

En 2018, la Nation crie de Little Red River a adopté deux Résolutions du conseil de bande dans lesquelles elle indique son désir d'assumer le contrôle des programmes et des services de santé actuellement fournis par le gouvernement. Services aux Autochtones Canada travaille avec la Nation crie de Little Red River et partage sa vision d'autodétermination et de souveraineté communautaire par le biais du transfert des services de santé communautaires.

En plus de ces projets d'infrastructure, la Nation crie de Little Red River a aussi reçu une aide financière pour la construction d'une tour de communication et de réseaux de fibres optiques qui amélioreront les communications sans fil dans les trois communautés. Le Arrow Technology Group a donné le nom « Connect to Innovate » (CTI) à ce projet qu'il dirige pour la Nation. La moitié du Arrow Technology Group appartient au Technical Services Advisory Group (TSAG), une organisation des Premières Nations qui reçoit un soutien de Services aux Autochtones Canada.

