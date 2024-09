TORONTO, le 4 sept. 2024 /CNW/ - L'Aquarium Ripley's du Canada a le plaisir d'annoncer l'ouverture officielle de sa nouvelle exposition enchanteresse : « Dragons ». Cette nouvelle exposition envoûtante, dont les membres peuvent obtenir un aperçu le 4 septembre, et qui sera ouverte au public le 5 septembre 2024, invite les visiteurs à entreprendre un voyage mythique qui donne vie à des animaux légendaires des temps anciens comme jamais auparavant.

Dragons transforme l'Aquarium Ripley's du Canada en un univers où la mythologie et la réalité se rencontrent. L'exposition met en vedette dix espèces extraordinaires qui incarnent l'essence de dragons mythiques de différentes cultures dans le monde. Des divinités serpentines aux légendes mésoaméricaines, en passant par les dragons du folklore européen qui crachent du feu, cette expérience immersive présente les équivalents réels de ces créatures légendaires.

« Nous sommes ravis de vous présenter notre nouvelle exposition, Dragons, à l'Aquarium Ripley's du Canada! Cette exposition captivante, qui a été créée avec l'équipe de Little Ray Exhibitions, donne vie à l'attrait ancien des dragons grâce à une collection fascinante de reptiles. C'est une excellente occasion pour nos visiteurs d'explorer le lien fascinant entre le mythe et la réalité, et d'apprécier ces créatures incroyables sous un tout autre jour. » - Katie McMahon, directrice générale adjointe, Aquarium Ripley's du Canada

Rencontrez les légendes :

Varan des rochers de Kimberley : Originaire des paysages rocheux de la région de Kimberly, dans le nord de l'Australie, le varan des rochers de Kimberley traverse les rochers avec une telle agilité qu'il semble presque s'envoler.

Sirène : La sirène est une merveille aquatique. Avec des branchies plumeuses et un corps ressemblant à un serpent, ces amphibiens transposent les mythes du passé dans le présent, faisant écho au chant enchanteur des sirènes grecques qui attiraient les marins vers leur mort.

Monstre de Gila : Audacieux de réputation, mais doux de nature, le monstre de Gila est le seul lézard venimeux d'Amérique du Nord. Bien qu'il puisse manquer d'haleine toxique, son venin a des propriétés médicinales; il aide au traitement du diabète et pourrait améliorer la mémoire.

Basilic vert : Il ne vous transformera peut-être pas en pierre d'un simple coup d'œil, mais il possède un autre type de magie : la capacité de courir sur l'eau ! Ce n'est cependant pas de la magie ou un mythe; c'est dû à la combinaison d'un mouvement rapide et de la création de poches d'air sous ses pieds, ce qui lui permet de rester à la surface de l'eau sur de courtes distances - une démonstration fascinante d'ingéniosité de l'évolution.

De plus, venez voir nos geckos, serpents, caïmans, et plus encore!

Les dragons sont conçus pour enchanter et éduquer les visiteurs de tous âges. Des écrans interactifs et des modèles tactiles révèlent la biologie et les comportements fascinants derrière chaque dragon moderne. En collaboration avec notre partenaire Little Rays, l'Aquarium Ripley's du Canada a créé une expérience accessible et engageante pour tous, y compris les gens ayant une déficience visuelle. Vous n'avez pas besoin d'imaginer des dragons; ressentez leurs textures et leurs caractéristiques avec des modèles tactiles grandeur nature de chaque animal!

« Je suis très heureux de partager la magie des dragons avec la communauté de Toronto! Chez Little Ray Exhibitions, nous avons à cœur la création de créatures mythiques, et cette nouvelle exposition nous donne l'occasion de le faire. Nous sommes également extrêmement fiers de lancer The Phoebe Project, notre nouvelle initiative visant à rendre ces expériences incroyables plus accessibles à tous, y compris aux personnes ayant une déficience visuelle. Nous sommes impatients de voir tout cela prendre vie! » - Paul Goulet, fondateur et responsable de l'excitation, Little Rays Exhibitions

Visitez l'Aquarium Ripley's du Canada pour explorer le monde mythique des dragons et découvrir la vérité derrière ces créatures légendaires dans cette toute nouvelle exposition.

L'exposition Dragons ouvre ses portes le 5 septembre 2024, avec un aperçu spécial réservé aux membres le 4 septembre. Le prix d'entrée est inclus dans le billet admission générale.

Pour en savoir plus sur la magie des dragons, visitez www.ripleysaquariumofcanada.com

