Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux espaces publics appréciés sont restés inoccupés pendant que les Canadiens prenaient des précautions pour rester en sécurité. La modernisation des infrastructures communautaires existantes et la construction de nouveaux biens publics aideront les villes et les villages canadiens à offrir un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs tout en stimulant leur vitalité économique.

Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de 138 000 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) destiné à la municipalité de Gibsons.

Ce financement permettra à la municipalité de Gibsons de rénover le parc public situé à l'intersection Five Corners, au centre-ville de Gibsons (Colombie-Britannique). Le projet prévoit la construction de toilettes publiques accessibles, l'installation de porte-vélos, un plus grand nombre de sièges et de tables, ainsi que la pose d'un nouveau gazon et de nouvelles plantes. Le parc rénové offrira aux résidents et aux visiteurs un espace sûr et polyvalent pour se rassembler et ainsi encourager la participation communautaire et le bien-être.

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Il accorde un financement de 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional du Canada en vue d'investir dans des projets de construction et d'amélioration d'infrastructures communautaires. Le gouvernement du Canada est déterminé à revitaliser les espaces publics pour les rendre plus sécuritaires, plus verts et plus accessibles. Ces projets stimuleront les économies locales, créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des Canadiens.

« Le gouvernement du Canada soutient le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Nous avons contribué à remettre les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. Il est maintenant temps d'investir dans les espaces publics communs qui réuniront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Les infrastructures communautaires offrent aux résidents et aux visiteurs un endroit où se rassembler et tisser des liens. Ce financement permettra de rénover le parc public à l'intersection Five Corners au centre-ville de Gibsons, créant ainsi un espace plus vert et plus accessible dont tout le monde pourra profiter. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et locaux, le gouvernement fédéral poursuivra les investissements de ce genre qui permettent de bâtir des collectivités dynamiques et inclusives pour l'avenir. »

- Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« Le parc Pioneer est un endroit central de Gibsons Landing, nous sommes donc ravis d'être les bénéficiaires de ce financement. Les toilettes publiques accessibles prévues seront très appréciées par notre collectivité et ses visiteurs, et l'augmentation des places assises permettra à un plus grand nombre de personnes de profiter de ce lieu de rassemblement populaire. »

- Bill Beamish, maire, Municipalité de Gibsons

Le financement du FCRC soutient deux grands volets d'activités afin que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles comprennent les organisations à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones et les organismes du secteur public qui fournissent des infrastructures de type municipal.

La priorité pourrait être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et qui prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées;

