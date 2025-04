Deux réalisations de la Monnaie ont été reconnues par l'industrie mondiale du monnayage : sa pièce en argent pur avec relief exceptionnel sur les deux faces célébrant l'année du Dragon et sa collaboration avec l'Université McGill visant à créer un processus d'affinage de l'or plus écoresponsable.

OTTAWA, ON, le 30 avril 2025 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne se réjouit d'avoir été reconnue mondialement pour son excellence et son innovation en fabrication de pièces de monnaie, ayant remporté les prix Meilleure pièce commémorative en argent et Meilleure collaboration à la Conférence des directeurs de Monnaies (CDM) 2025. Tout d'abord, la pièce de 50 $ en argent pur 2024 - Année du Dragon a remporté la palme dans sa catégorie grâce au nouvel exploit technique qui élève le sublime motif du Dragon de Bois à une hauteur impressionnante de 4,7 mm au revers et offre une vue de dos du même dragon sur un avers au relief tout aussi exceptionnel. Le partenariat de la Monnaie avec le département de chimie de l'Université McGill à Montréal, qui visait à mettre au point un processus d'affinage d'or plus écoresponsable, a par ailleurs remporté le prix de Meilleure collaboration de l'industrie mondiale du monnayage.

C'est à la CDM 2025 qu'ont eu lieu les prestigieux Coin Awards, qui saluent les réalisations de l'industrie en matière de conception, de production, d'emballage et de distribution de pièces commémoratives et de circulation à l'échelle mondiale.

« À la Monnaie royale canadienne, nous avons une réelle passion pour l'innovation, car elle nous permet de continuer à produire des pièces dont l'excellence et la qualité artistique font la renommée mondiale et de maintenir, voire améliorer, la durabilité de nos processus », indique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Ces deux distinctions offertes par le jury de la CDM sont une formidable marque de reconnaissance de nos pairs à l'égard de notre engagement à trouver de nouvelles façons de ravir notre clientèle, et de nouvelles façons durables et bienveillantes de demeurer à l'avant-garde de l'industrie mondiale du monnayage. »

La pièce en argent pur primée, dont le motif est l'œuvre de l'artiste canadien Simon Ng, célèbre l'année du Dragon de Bois par une représentation élaborée en relief exceptionnel du cinquième signe de l'astrologie chinoise, le Dragon. Ceinturé d'une gravure au laser qui représente l'élément du Bois, le Dragon vole parmi les nuages dans un ciel nocturne illuminé par la lune, sa queue s'enroulant pour former le chiffre chanceux huit. L'avers montre l'autre côté de cette scène, elle aussi en relief exceptionnel. Surplombant la gravure à l'avers, l'effigie de la reine Elizabeth II selon Susanna Blunt est accompagnée d'une marque spéciale composée de quatre perles et d'une double date, laquelle symbolise les quatre effigies de la Reine ayant orné les pièces canadiennes ainsi que la durée de son règne.

Les travaux de la Monnaie avec l'Université McGill visent à transformer l'affinage de l'or en remplaçant le traditionnel processus de chloruration Miller, lequel a recours à l'injection de chlore gazeux pour séparer les impuretés de l'or en fusion. Cette collaboration a mené à une solution qui, en laboratoire, élimine presque entièrement le recours au chlore gazeux en misant plutôt sur un processus de mécanochimie acoustique pour catalyser une réaction chimique avec un réactif doux. Ce procédé, qui produit de l'or pur sous forme soluble, est non toxique, moins énergivore et plus sûr pour les personnes et pour l'environnement.

Cette innovation s'inscrit dans la lignée des travaux menés par la Monnaie en 2019 pour réduire l'utilisation du chlore dans ses activités d'affinage de l'or. À l'époque, la Monnaie avait lancé la technologie de séparation sans acide, qui a permis de réduire de plus de 50 % la consommation de chlore gazeux à l'affinerie d'Ottawa.

Vous trouverez des images et des vidéos de la pièce en argent pur 2024 - Année du Dragon ici.

