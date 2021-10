La Monnaie royale canadienne célèbre le centenaire du Bluenose : soyez à l'affût de la nouvelle pièce de circulation de 10 cents

Peu après sa mise à l'eau dans le port de Lunenburg par le chantier naval Smith and Rhuland, en mars 1921, le Bluenose s'est vite taillé une place de choix dans le cœur et l'esprit des Canadiens en tant que goélette de pêche la plus rapide et la plus gracieuse que le monde ait jamais vue. Lors de sa première saison en mer, non seulement le Bluenose ramena une prise de poissons record des Grands Bancs, mais encore il remporta l'International Fishermen's Trophy. En plus de se révéler un exceptionnel bateau de pêche, le Bluenose est resté invaincu dans cette série de courses et a fièrement défendu le titre de « reine de la flottille de pêche de l'Atlantique Nord » pendant près de 20 ans. Le Bluenose a également représenté le Canada sur la scène internationale, avec des apparitions mémorables à l'Exposition universelle de Chicago en 1933 et aux célébrations du jubilé d'argent de Sa Majesté le roi George V en 1935.

« Le Bluenose définit l'esprit de la Nouvelle-Écosse depuis 100 ans. Les compétences et le travail d'équipe des Néo-Écossais ont fait du Bluenose un champion international ainsi que l'un des navires les plus célèbres de l'histoire du Canada, a déclaré l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la province de la Nouvelle-Écosse. Cette pièce commémorative du Bluenose rappellera à tous les Néo-Écossais notre lien avec la mer et notre esprit d'innovation, qui ont inspiré notre détermination à réussir. »

Au revers de la pièce, l'hommage rendu au Bluenose par l'artiste Yves Bérubé montre une vue en angle de la célèbre goélette, toutes voiles dehors et inclinée à bâbord en pleine mer. Cette représentation dynamique d'un navire qui a toujours laissé ses rivaux dans son sillage est disponible en versions colorée et non colorée, toutes deux portant l'inscription à double date « 1921-2021 ». Pour la première fois, une pièce de circulation de 10 cents est produite en version colorée et est rehaussée d'une touche contrastante de bleu qui évoque les eaux profondes de l'Atlantique Nord.

L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt. Au total, six millions de pièces colorées et neuf millions de pièces non colorées seront mises en circulation aujourd'hui.

Au mois de janvier, la Monnaie a lancé une année de célébration du centenaire du Bluenose avec une vaste gamme de pièces de collection. Nous ajoutons aujourd'hui à cette commémoration de nouveaux produits de collection dérivés de la pièce de circulation commémorative de 10 cents.

Pour commencer, nous avons produit une carte de collection de pièces-souvenirs comprenant les deux versions de la pièce de circulation commémorative ainsi que les versions hors circulation de nos pièces de circulation classiques 2021 (de 5 cents à 2 $). Cette carte de collection, dont le tirage est limité à 100 000 ensembles, se vend au prix de détail de 24,95 $.

Nous vous proposons également un ensemble de rouleaux spéciaux composé de trois rouleaux de 50 pièces. Chaque rouleau présente un revers commémoratif différent : les versions non colorée et colorée de l'œuvre anniversaire d'Yves Bérubé, ainsi que les pièces portant l'inscription à double date « 1921-2021 » et le motif original de goélette réalisé par Emmanuel Hahn en 1937. Cet ensemble, dont le tirage est limité 40 000, se vend au prix de détail de 29,95 $.

Pour un regard approfondi sur l'histoire de Bluenose et pour en savoir plus sur notre gamme de produits de collection, visitez notre site à l'adresse www.monnaie.ca/bluenose. Pour revivre la première course de l'International Fishermen's Cup du Bluenose, suivez @MonnaieRoyale ou @CanadianMint dès le 22 octobre.

Il est possible de commander les articles de collection consacrés au Bluenose dès aujourd'hui en communiquant avec la Monnaie par téléphone au 1-800-267-1871 au Canada, ou au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en ligne au www.monnaie.ca. Ils sont aussi vendus dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'entremise de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

