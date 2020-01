La moitié des postes vacants au CHSLD de Sutton : cri d'alarme des préposés aux bénéficiaires

SUTTON, QC, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les préposés aux bénéficiaires (PAB) du CHSLD de Sutton sonnent l'alarme : presque la moitié des postes de PAB sont à combler dans l'établissement. Ils craignent pour la santé et la sécurité des usagers.

« En effet, sur 62 postes de PAB, 30 sont vacants et ne trouvent pas preneur. La situation se détériore de jour en jour car les employés qui demeurent au travail malgré tout sont épuisés. Il faut se réveiller avant qu'il y ait un accident regrettable », de dénoncer Éric Bergeron, conseiller syndical au SCFP.

Les salariés demandent une rencontre urgente avec la ministre de la Santé Danielle McCann et la députée de Brome-Missisquoi Isabelle Charest pour discuter des problèmes particuliers au CHSLD de Sutton et leur proposer des solutions à court et moyen terme.

« La pénurie de main-d'œuvre touche presque l'ensemble des installations du réseau de la santé, mais il faut écouter les intervenants les plus proches des milieux de travail car ils connaissent mieux que quiconque les problèmes et sont bien placés pour trouver les solutions », d'ajouter Éric Bergeron.

Les PAB du CHSLD de Sutton sont membres de la section locale 4475 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), laquelle représente plus de 5000 employés de la catégorie 2 du CIUSSS de l'Estrie - CHUS. La catégorie 2 regroupe le personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers. Ces membres du SCFP comptent pour environ 30 % de l'ensemble du personnel du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 24 500 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

