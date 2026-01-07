La Société Alzheimer lance une nouvelle campagne pour lutter contre la stigmatisation des troubles neurocognitifs.

TORONTO, le 7 janv. 2026 /CNW/ - La Société Alzheimer du Canada montre en quoi la stigmatisation et la peur sont des obstacles majeurs aux soins pour les personnes touchées par les troubles neurocognitifs. Un sondage Léger* mené auprès de plus de 1 500 personnes au Canada révèle que beaucoup s'inquiètent des troubles neurocognitifs, mais n'osent pas aborder le sujet ou demander de l'aide.

Derrière le myosotis (Groupe CNW/Société Alzheimer du Canada)

À l'occasion du Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer en janvier, les Sociétés Alzheimer de tout le pays ont lancé la campagne N'oublions personne pour briser le silence, afin que personne n'affronte les troubles neurocognitifs dans l'isolement. Leur message est limpide : éviter de parler des troubles neurocognitifs n'est pas une stratégie gagnante, et elles sont là pour tendre la main.

Quelques chiffres saillants du sondage national :

53 % des personnes au pays s'inquiètent au sujet des troubles neurocognitifs.

des personnes au pays s'inquiètent au sujet des troubles neurocognitifs. 66 % ont peur de perdre leur autonomie ou de devenir un fardeau en cas de diagnostic.

ont peur de perdre leur autonomie ou de devenir un fardeau en cas de diagnostic. 24 % préféreraient ne pas le savoir si elles développaient un tel trouble.

préféreraient ne pas le savoir si elles développaient un tel trouble. 46 % ne savent pas où trouver de l'aide ou de l'information.

Plus de la moitié des personnes au pays s'inquiètent de développer la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, et un quart disent qu'elles préféreraient ne pas le savoir si elles en avaient un, ce qui met en exergue la stigmatisation entourant le sujet.

Deux tiers mentionnent une peur de perdre leur autonomie ou de devenir un fardeau pour les autres. Près de la moitié des personnes répondantes ne sauraient pas où trouver de l'aide si elles observaient des symptômes.

« Une crise de la santé découle des troubles neurocognitifs au Canada; pourtant, trop de personnes y font face seules, déplore Christina Scicluna, cheffe de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Éviter le diagnostic ne ralentit pas la maladie, mais retarde l'accès aux soins, à l'information et au soutien qui peuvent améliorer la qualité de vie. La Société Alzheimer souhaite changer la donne. »

Les Sociétés Alzheimer régionales proposent des ressources éducatives et communautaires, des services de conseil et des groupes de soutien aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et à leurs partenaires de soins dans près de 100 régions au pays. Un diagnostic précoce permet des interventions rapides pour mieux prévenir les risques et améliorer la qualité de vie (p. ex., changements de mode de vie, traitements potentiels).

« Voudriez-vous le savoir? demande Christina Scicluna. Une personne sur quatre dit non, et c'est cette stigmatisation qu'il faut éliminer. En se renseignant sur les troubles neurocognitifs, on apprend, on obtient de l'aide et on trouve de l'espoir. »

Que peut faire le grand public?

Le 28 janvier 2026, les Sociétés Alzheimer de partout au Canada s'uniront le temps d'une Journée nationale d'action à l'occasion du Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Tout le monde est encouragé à montrer son soutien en portant une épinglette myosotis et en publiant une photo sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #NOublionsPersonne pour briser le tabou et lutter contre la stigmatisation.

Pour en savoir plus sur la campagne et participer, visitez alzheimer.ca/fr/sensibilisation

À propos de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme caritatif en santé pancanadien pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de troubles neurocognitifs. Par l'intermédiaire du Programme de recherche de la Société Alzheimer, nous finançons des projets scientifiques mettant l'accent sur la prévention, les traitements et la découverte d'un remède curatif. Les Sociétés Alzheimer régionales offrent des programmes et des services aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif et à leurs partenaires de soins dans près de 100 régions au pays. Trouvez votre Société régionale sur alzheimer.ca/fr.

* Source :

Léger est la plus importante firme d'études de marché à propriété canadienne offrant des services complets. Ce sondage a été réalisé en ligne auprès de 1 606 personnes de 18 ans et plus vivant au Canada. La cueillette de données s'est déroulée du 7 au 10 novembre 2025 à partir du panel en ligne de Léger. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle nationale et présente un taux de rétention de 90 pour cent. Un échantillon probabiliste de la même taille aurait une marge d'erreur de +/- 2,45 pour cent, 19 fois sur 20.

