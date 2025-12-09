Alors que le taux d'itinérance provincial est à un niveau record, la Mission Old Brewery et TELUS bonifient leur engagement à offrir des soins de qualité aux personnes itinérantes

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La Mission Old Brewery et TELUS sont fières d'annoncer l'inauguration de leur deuxième clinique mobile Santé pour l'avenirMC, une initiative qui marque une étape importante dans l'élargissement des services de proximité. La demande pour des services de soutien dans les rues de Montréal est à son comble: près de 10 000 personnes sont en situation d'itinérance visible au Québec, un chiffre qui a augmenté de 15 pour cent dans la dernière année et demie. Cette deuxième clinique mobile de la Mission Old Brewery, propulsée par TELUS Santé, réitère l'engagement des deux organisations à offrir des soins immédiats et de qualité aux personnes en situation d'itinérance, dont beaucoup sont aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance.

« Avec cette deuxième clinique mobile, nous renforçons notre capacité à aller vers les personnes les plus vulnérables là où elles se trouvent, et à leur offrir un accompagnement humain et concret. Nous pouvons maintenant tisser plus de liens avec cette population et travailler à trouver des solutions pleines de dignité », souligne James Hughes, président et chef de la direction à la Mission Old Brewery.

Depuis le lancement de la première clinique mobile de la Mission Old Brewery, propulsée par TELUS Santé en avril 2023, l'équipe mobile a réalisé plus de 20 000 consultations. Grâce à cette deuxième clinique, l'équipe pourra doubler le nombre de sites visités chaque semaine, ce qui entraînera encore plus de retombées et permettra à davantage de personnes d'avoir accès à des services de santé essentiels, ainsi qu'à du soutien administratif et de logement.

« La première clinique mobile a réalisé 20 000 consultations en un peu plus de deux ans - preuve de ce qui est possible lorsque nous combinons une technologie de pointe avec la compassion humaine, affirme Benoit Simard, vice-président, TELUS et vice-président du Comité d'investissement communautaire de TELUS à Montréal. Cette deuxième clinique double notre portée et renforce notre partenariat avec la Mission Old Brewery. À TELUS, nous croyons que la santé est un droit, et non un privilège. En apportant des soins de qualité directement aux citoyens les plus vulnérables de Montréal, où qu'ils se trouvent, nous contribuons à restaurer leur dignité. C'est la mise en action de notre initiative Santé pour l'avenir, et c'est ainsi que nous construisons un avenir plus sain et plus humain pour tous les Montréalais. »

La nouvelle clinique mobile de la Mission Old Brewery, propulsée par TELUS Santé, a été conçue sur mesure par ékm Architecture et est équipée de la connectivité au réseau Wi-Fi de TELUS et des solutions de dossier médical électronique (DME) de TELUS Santé.

Le personnel de la clinique mobile fournira des services adaptés aux besoins des personnes en situation d'itinérance, notamment en matière de soins de santé, de réduction des méfaits et de services de dépendance. En collaboration avec le réseau de la santé et les organismes communautaires, l'équipe offrira également des services de soutien visant à aider ces individus à surmonter divers obstacles socioéconomiques, tels que l'appui aux démarches administratives, l'accès au logement, ainsi que la résolution de problèmes juridiques mineurs.

Cette initiative est rendue possible grâce à la généreuse contribution de TELUS Santé et repose sur une collaboration étroite avec des partenaires clés tels que le CIUSSS Centre-Sud, la STM, le SPVM, le CHUM et les travailleurs de rue du milieu.

À propos de la Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery œuvre à briser le cycle de l'itinérance selon trois axes d'intervention : la prévention, l'urgence et le relogement, afin d'accompagner les personnes en situation d'itinérance, ou à risque de l'être, vers la réaffiliation durable et la stabilité résidentielle. Les programmes dédiés à des clientèles spécifiques, l'accompagnement psychosocial accru, et un important parc locatif en constant développement font de la Mission Old Brewery la plus importante ressource pour hommes en situation d'itinérance au Québec, et pour femmes en situation d'itinérance au Canada. Pour plus d'information, visitez missionoldbrewery.ca.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de socio capitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

