MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - La Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal annonce qu'elle poursuivra dorénavant la mission de la Fondation les petits trésors, engagée depuis plus de 40 ans auprès des enfants et adolescents qui vivent avec des diagnostics en santé mentale et en autisme.

L'intégration des activités de la Fondation les petits trésors à celle de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal permettra de continuer à solliciter des dons pour le financement de projets de recherche, d'enseignement et de développement des soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents. La seule différence pour les donateurs, partenaires et amis de la Fondation les petits trésors : le tout se fera au sein de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et par le biais du Fonds de pédopsychiatrie les petits trésors qui vient d'être créé.

Création d'un fonds spécial

Les sommes amassées, à compter d'aujourd'hui, seront conservées dans un fonds spécifique, appelé le Fonds de pédopsychiatrie les petits trésors. « Même si la Fondation les petits trésors cesse ses activités, il devenait important que sa mission ne soit pas pour autant délaissée, au contraire. En reprenant le flambeau, notre Fondation contribuera bien évidemment à l'amélioration des soins en santé physique offerts à l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, en santé mentale adulte et adolescents dispensés à l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, mais vient également soutenir la santé mentale chez les enfants, cette spécialité qu'est la pédopsychiatrie », a déclaré le président-directeur général de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur, M. Paul Bergeron.

« Le fait de reprendre le flambeau de la Fondation les petits trésors n'est pas seulement une décision administrative, mais avant tout une décision de cœur. La Fondation les petits trésors a pu compter au fil des années sur l'appui indéfectible d'individus, de personnalités publiques, sportives et de grandes entreprises afin de soutenir les quelque 350 000 jeunes Québécois ainsi que leurs familles qui doivent négocier au quotidien avec un trouble de santé mentale ou encore avec l'autisme. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait progresser cette mission, dont l'ambassadrice et présidente du conseil d'administration de la Fondation les petits trésors, Mme Chantal Lacroix », a ajouté M. Bergeron.

Pour toute information relative au Fonds de pédopsychiatrie les petits trésors, vous pouvez communiquer dès maintenant au numéro suivant : 514 338-2303. Pour continuer d'appuyer la cause ou pour plus d'information, nous vous invitons à suivre cet hyperlien : https://fondationhscm.org/fhscm-1/campagne-en-details/fonds-de-pedopsychiatrie-les-petits-tresors-134.

À propos de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Depuis sa création en 1976, la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a remis à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost près de 100 millions de dollars, dont près de 30 millions de dollars pour la recherche et l'enseignement. L'appui financier qu'apporte la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal consiste à acheter des équipements de pointe, financer des projets qui améliorent rapidement les soins aux patients, soutenir la formation des futurs médecins et professionnels et contribuer à la recherche pour améliorer concrètement les soins en santé physique et en santé mentale dispensés aux hôpitaux Sacré-Cœur, Albert-Prévost et Rivière-des-Prairies.

