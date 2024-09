TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral estime que tous les Canadiens qui rêvent d'ouvrir leur petite entreprise devraient être en mesure de le faire. Or, pour cela, il faut accroître l'accès au financement et aux services de mentorat. Les jeunes entrepreneurs seront ainsi mieux outillés pour mettre sur pied et faire croître leur petite entreprise.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a souligné deux améliorations importantes que Futurpreneur Canada a apportées à ses programmes. Ces changements ont été rendus possibles grâce à l'investissement récent de 60 millions de dollars consenti par le gouvernement fédéral dans le budget de 2024.

Futurpreneur Canada augmente, à compter d'aujourd'hui, le montant maximal de ses prêts non garantis de 60 000 $ à 75 000 $, en collaboration avec son partenaire de prêts, BDC. En outre, les entrepreneurs en affaires depuis 24 mois ou moins seront maintenant admissibles aux prêts de Futurpreneur. Les jeunes entrepreneurs auront donc un an de plus pour obtenir un prêt non garanti assorti d'un accompagnement par un mentor par l'entremise des programmes de Futurpreneur. Le financement maximal dans le cadre du Programme pour les flexipreneur.e.s augmente aussi, passant de 15 000 $ à 25 000 $.

Les programmes et les initiatives de Futurpreneur Canada ont, depuis la création de l'organisme, aidé plus de 18 700 jeunes entrepreneurs à lancer plus de 14 700 entreprises un peu partout au pays, créant des milliers d'emplois. Futurpreneur Canada estime que, d'ici 2029, l'investissement de 60 millions de dollars du gouvernement fédéral aura donné à 6 250 jeunes Canadiens de plus les moyens de réaliser leurs objectifs entrepreneuriaux, contribuant ainsi à faire croître l'économie canadienne.

« Notre gouvernement tient à donner aux jeunes l'option de choisir l'entrepreneuriat comme carrière viable. C'est pourquoi, dans le budget de 2024, nous avons investi 60 millions de dollars dans Futurpreneur pour l'aider à accroître sa capacité de soutenir les jeunes entrepreneurs. Je suis très fière des mesures importantes annoncées aujourd'hui pour aider les entrepreneurs de la relève à compter sur plus de soutien financier et de services de mentorat. Ces changements vont grandement les aider à se lancer en affaires, à faire croître leur entreprise et à la faire prospérer. Toutes mes félicitations à Futurpreneur Canada pour ces changements importants qui nous permettront de soutenir encore plus de jeunes entrepreneurs. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

Futurpreneur Canada est un organisme national sans but lucratif qui fournit aux jeunes entrepreneurs un accès à du financement, à des services de mentorat et à d'autres mesures de soutien pour les aider à lancer et à faire croître leur entreprise.

Le budget de 2024 prévoit un investissement de 60 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les activités de Futurpreneur.

Le financement fédéral sera égalé par du financement obtenu auprès d'autres ordres de gouvernement et de partenaires du secteur privé afin de maximiser l'impact du nouveau soutien prévu dans le budget de 2024.

D'ici 2029, cet investissement de 60 millions de dollars devrait aider environ 6 250 entreprises détenues par de jeunes entrepreneurs à ouvrir leurs portes et à amorcer leur croissance.

L'investissement de 60 millions de dollars du gouvernement fédéral permet à Futurpreneur d'accroître son soutien aux jeunes entrepreneurs en : augmentant de 15 000 $ le montant maximal des prêts non garantis, soit de 60 000 $ à 75 000 $; prolongeant la période d'admissibilité aux prêts. Les entreprises ont maintenant deux ans ou moins, au lieu d'un an ou moins, à partir de la date de leur lancement, pour être admissibles aux prêts.

Futurpreneur a aidé plus de 18 700 jeunes entrepreneurs à lancer plus 14 700 entreprises au pays.

Le Programme de démarrage pour entrepreneur.e.s noir.e.s de Futurpreneur Canada , qui est mené en partenariat avec la Banque Royale du Canada et BDC , guide les entrepreneurs noirs qui ont besoin de financement pour lancer ou acheter une entreprise. Le financement peut aller jusqu'à 75 000 $. Ce programme offre aussi des services de mentorat et diverses ressources, notamment en matière de réseautage , pour favoriser leur réussite. Futurpreneur fournit un financement complémentaire pouvant atteindre 40 000 $ aux entrepreneurs noirs qui veulent faire prendre de l'expansion à leur entreprise de deux à quatre ans après son lancement. En date de mars 2023, le Programme de démarrage pour entrepreneur.e.s noir.e.s avait versé plus de 11 millions de dollars en prêts non garantis tout en soutenant plus de 275 entreprises dirigées par des Noirs.

Futurpreneur partenariat BDC mentorat réseautage Futurpreneur entrepreneur.e.s noir.e.s Futurpreneur soutient aussi les jeunes entrepreneurs autochtones. Le Programme de démarrage pour entrepreneur.e.s autochtones fournit du financement sous forme de prêts de démarrage, des services de mentorat par une équipe ayant une expérience concrète pendant jusqu'à deux ans, ainsi qu'un accès à des outils et à des possibilités de réseautage .

