OTTAWA, ON, le 21 oct. 2023 /CNW/ - Tout au long de la Semaine de la PME de 2023, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a rencontré des propriétaires de petite entreprise et des parties prenantes partout au pays pour souligner les mesures prises par le gouvernement du Canada afin d'aider les petites entreprises du Canada à croître, à innover et à s'adapter en période de changement.

La ministre Valdez avait procédé au lancement de la Semaine de la PME lundi dernier en annonçant l'octroi de près de 3 millions de dollars à l'École des entrepreneurs du Québec pour aider 200 entrepreneures au pays à démarrer leur entreprise et à aller de l'avant avec leur plan de gestion de la croissance.

Jeudi matin, la ministre Valdez a participé à une assemblée générale chez Shopify à Toronto, où elle a présenté les mesures de soutien offertes aux petites entreprises par le gouvernement dans le contexte postpandémique. Elle a souligné l'apport du Programme canadien d'adoption du numérique qui permet aux entreprises d'améliorer leur cybersécurité, d'adapter leurs activités en cette nouvelle ère technologique et de développer une nouvelle clientèle en ligne. La ministre a également mentionné le soutien du gouvernement fédéral offert aux entrepreneurs issus de groupes sous-représentés au Canada, notamment les femmes, les Noirs, les Autochtones et les membres des communautés 2ELGBTQI+.

La ministre Valdez a terminé la semaine en prenant part au Forum des entreprises de la côte Ouest du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA). Elle a alors fait l'annonce de l'octroi de 500 000 $ au CCEA pour l'aider à accroître les ressources et les outils dont les entrepreneurs et les propriétaires de petite entreprise autochtones ont besoin pour prospérer. Les fonds permettront aussi au CCEA d'étudier l'écosystème d'affaires autochtone pour ensuite déterminer les besoins relatifs aux outils, au financement et à la formation.

La ministre Valdez s'est également entretenue avec des parties prenantes comme Startup Canada, qui aide les entrepreneurs à se lancer en affaires, à accéder à des écosystèmes et à des capitaux de risque, et comme le Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui met à profit les outils fournis par le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires fédéral pour soutenir les entrepreneurs noirs au Canada. En outre, la semaine dernière, la ministre a annoncé les premiers gestionnaires de fonds retenus au titre du volet de la croissance inclusive de l'Initiative de catalyse du capital de risque. Elle a également prononcé une allocution à l'assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce du Canada pour souligner le soutien continu offert aux entreprises canadiennes.

« Les petites entreprises sont le moteur de nos communautés et elles jouent un rôle crucial dans notre économie. Elles emploient plus de 10 millions de travailleurs dévoués dans toutes les régions du pays. C'était extraordinaire d'avoir eu l'occasion, au cours de la Semaine de la PME, de faire des rencontres pour souligner l'importante contribution des petites entreprises et de discuter avec les principaux partenaires responsables de l'exécution des programmes de soutien offerts par notre gouvernement pour aider les entrepreneurs à prospérer. Nous continuerons à soutenir les petites entreprises de tout le pays, peu importe qu'elles soient en phase de démarrage, de croissance ou de développement de nouveaux marchés. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

