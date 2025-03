Les projets visent à améliorer les possibilités d'emploi, la recherche sur les commotions cérébrales et la santé cérébrale des vétérans au Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Les vétérans du Canada et leur famille méritent le plein soutien de leurs concitoyens et de notre gouvernement. Dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, ACC fournit du financement à des organisations pour mener des recherches et mettre en œuvre des projets visant à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

Aujourd'hui, la ministre Valdez, au nom du ministre Fisher, a annoncé que Team Rubicon Canada, Challenge Factory, la Fondation Héritage pour les commotions cérébrales, Egale Canada et le Centre de toxicomanie et de santé mentale ont été sélectionnés pour recevoir du financement du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Team Rubicon recevra 1 047 062 $ pour offrir des formations gratuites et des possibilités de perfectionnement aux vétérans qui font partie de son personnel et de ses bénévoles. Cette initiative améliorera la résilience des vétérans, fera la promotion de l'équité entre les sexes, augmentera les compétences culturelles autochtones et tirera parti de toute la gamme de capacités et d'intérêts des vétérans faisant partie de Team Rubicon Canada.

La Fondation Héritage pour les commotions cérébrales recevra 1 000 000 $ pour une initiative à deux volets : le projet S'enrôler Canada et Opération Santé cérébrale. Le projet S'enrôler Canada encourage les membres des FAC et les vétérans à participer à la recherche clinique et à s'engager à faire don de leur cerveau à leur décès. Opération Santé cérébrale encourage les vétérans à faire de l'exercice, à améliorer leur alimentation, à dormir correctement et à développer leur réserve cognitive pour soutenir les symptômes persistants des lésions cérébrales.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale recevra 625 000 $ pour mener des recherches centrées sur les expériences vécues par les vétéranes afin d'établir un nouveau programme d'études axé sur la compréhension et la résolution des problèmes de santé mentale uniques auxquels sont confrontées les femmes militaires participant à des déploiements à l'étranger et de produire un cadre politique concret pour éclairer la prévention et le traitement axés sur les femmes.

The Challenge Factory recevra 374 439 $ pour tirer parti du succès de son programme visant à préparer les employeurs à embaucher des vétérans. Ce programme se base sur la stratégie en matière d'emploi d'ACC et est un programme pilote qui testera la durabilité et le taux d'adoption. À la suite de ce projet pilote, les commentaires seront recueillis et intégrés à un plan de mise en œuvre à plus grande échelle.

Egale Canada recevra 350 000 $ pour aider à mieux cerner les besoins des vétérans 2ELGBTQI. Pendant 18 mois, l'organisation collaborera avec Vétérans arc-en-ciel du Canada afin de mener un sondage auprès des vétérans et d'identifier les domaines de recherche prioritaires concernant les déterminants sociaux de la santé. Egale Canada procédera également à une évaluation des besoins de la capacité des prestataires de services aux vétérans à servir les vétérans 2ELGBTQI+ en matière de santé mentale, d'itinérance et d'insécurité du logement.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été mis en œuvre par Anciens Combattants Canada en 2018. Depuis, Anciens Combattants Canada a octroyé plus de 57 millions de dollars en financement pour la recherche et les initiatives innovantes qui soutiennent le bien-être des vétérans et de leur famille. Pour de plus amples informations sur les projets ayant déjà bénéficié de financement, consultez le site Web d'Anciens Combattants Canada.

« Nous parlons souvent de l'importance de soutenir les vétérans après leur service, mais pour leur apporter un véritable soutien, il faut investir en eux, aujourd'hui et dans l'avenir. Notre gouvernement accorde ce financement à ces cinq organisations parce que leur travail est important pour la communauté des vétérans. Pour qu'ils réussissent leur transition, nous devons fournir aux vétérans un accès à la formation, à des possibilités de perfectionnement et à des employeurs « prêts à embaucher des vétérans ». Nous devons également encourager la recherche et favoriser une meilleure sensibilisation aux pratiques exemplaires en matière de santé cérébrale pour ces courageux Canadiens qui risquent souvent des blessures à la tête dans leur travail quotidien. Soutenir des projets comme celui-ci est la bonne chose à faire et je suis fier de pouvoir aider ces organisations dans leur travail par l'entremise du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. »

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Nos vétérans ont consacré leur vie à servir le Canada, et il est de notre devoir de les soutenir dans leur transition vers la vie après le service. En investissant plus d'un million de dollars dans Team Rubicon Canada par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, nous donnons à davantage de vétérans des possibilités de formation et de perfectionnement. Ce financement aidera les vétérans à poursuivre leur service en aidant les communautés lors de catastrophes et de crises, reflétant notre engagement d'assurer leur bien-être et de bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise

« Depuis 2019, Anciens Combattants Canada a versé plus de 3 millions de dollars à Team Rubicon Canada, y compris un engagement récent d'un million de dollars. Ce soutien améliore notre capacité à mobiliser les vétérans lors d'interventions en cas de catastrophe, leur permettant de mettre à profit leurs compétences et leur leadership là où les communautés en ont le plus besoin. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat, qui nous aide à bâtir un Canada plus résilient. »

Bryan Riddell, directeur général, Team Rubicon Canada

À la Fondation Héritage pour les commotions cérébrales Canada, nous nous sommes rendu compte d'une lacune dans les connaissances sur les lésions cérébrales et la santé mentale, en particulier chez nos vétérans. Nous avons lancé le projet S'enrôler Canada pour fournir des ressources essentielles aux vétérans et à leurs aidants pour alléger le fardeau de la gestion des lésions cérébrales et les problèmes de santé mentale qui y sont associés. La protection de la santé cérébrale de ceux qui ont servi et continuent de servir est au cœur de notre mission, en veillant à ce qu'ils aient accès aux ressources nécessaires pour soutenir le rétablissement, la résilience et le bien-être à long terme. L'investissement d'Anciens Combattants Canada nous permettra de soutenir directement d'innombrables vétérans canadiens et leur famille au cours des trois prochaines années.

Dre Samantha Bureau, directrice adjointe générale, Fondation Héritage pour les commotions cérébrales Canada

« Le Centre de toxicomanie et de santé mentale a identifié une lacune importante dans les connaissances concernant la santé mentale des femmes en ce qui a trait aux expériences complexes de déploiement international. Nous sommes très reconnaissants du financement d'Anciens Combattants Canada qui permettra à notre équipe de produire un cadre politique concret de prévention et de traitement en comprenant mieux les expériences de santé mentale des femmes participant à des déploiements à l'étranger. »

Dre Samantha Wells, scientifique chevronnée, Centre de toxicomanie et de santé mentale

« En aidant davantage d'employeurs à être « prêts à embaucher des vétérans », nous permettrons à des organisations de toutes tailles à travers le pays de bénéficier des compétences importantes qu'apportent les vétérans. Les vétérans sont habitués à travailler dans des environnements collaboratifs à enjeux élevés, au rythme rapide, qui nécessitent de l'ingéniosité et une adaptation aux conditions changeantes. Challenge Factory apprécie le soutien d'Anciens Combattants Canada pour garantir que davantage de lieux de travail bénéficient de leurs talents cachés. »

Lisa Taylor, directrice générale, Challenge Factory

« Grâce à ce financement important par l'entremise du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille d'Anciens Combattants Canada, Egale Canada collaborera avec Vétérans arc-en-ciel du Canada pour mener un sondage auprès des vétérans 2ELGBTQI et déterminer les domaines d'intérêt pour les entretiens de suivi concernant les déterminants sociaux de la santé. Nous procéderons également à une évaluation des besoins de la capacité des prestataires de services aux vétérans à servir les vétérans 2ELGBTQI en matière de santé mentale, d'itinérance et d'insécurité du logement. Cela éclairera l'élaboration de ressources et de possibilités d'apprentissage qui aideront à renforcer les capacités des prestataires de services pour mieux servir les vétérans 2ELGBTQI. Nous sommes impatients d'entreprendre ce travail et d'améliorer le soutien aux vétérans 2ELGBTQI. »

Helen Kennedy, directrice générale d'Egale Canada

Team Rubicon Canada est une organisation internationale à but non lucratif d'intervention en cas de catastrophe qui mise sur les compétences et les expériences des vétérans et des premiers intervenants pour envoyer rapidement et gratuitement des volontaires dans les communautés touchées par des catastrophes.

Challenge Factory est une société de recherche et de services-conseils qui aide ses clients à réaliser des gains de productivité et à avoir une incidence sociale positive.

La Fondation Héritage pour les commotions cérébrales Canada a été fondée en décembre 2012 par Tim Fleiszer , quadruple champion de la Coupe Grey, pour aider à résoudre la crise des commotions cérébrales au Canada.

, quadruple champion de la Coupe Grey, pour aider à résoudre la crise des commotions cérébrales au Canada. Egale Canada est la principale organisation canadienne qui s'occupe des personnes et des enjeux 2ELGBTQI, visant à améliorer et à sauver des vies par la recherche, l'éducation, la sensibilisation et la promotion des droits.

est la principale organisation canadienne qui s'occupe des personnes et des enjeux 2ELGBTQI, visant à améliorer et à sauver des vies par la recherche, l'éducation, la sensibilisation et la promotion des droits. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale est le plus grand hôpital universitaire en santé mentale au Canada et l'un des principaux centres de recherche au monde.

Entre 2018 et 2024, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a lancé six appels de demandes, ce qui a permis d'octroyer un financement de 57 millions de dollars pour mettre en œuvre 150 initiatives.

2024, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a lancé six appels de demandes, ce qui a permis d'octroyer un financement de 57 millions de dollars pour mettre en œuvre 150 initiatives. Le budget de 2024 a fourni 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à compter de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

