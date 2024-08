EDMONTON, AB, le 29 août 2024 /CNW/ - Le Canada compte plus de 100 000 entreprises détenues et exploitées par des membres des communautés 2ELGBTQI+. Celles-ci emploient plus de 435 000 personnes et génèrent une activité économique de plus de 22 milliards de dollars. Les entrepreneurs issus de ces communautés sont donc des acteurs essentiels au sein de l'économie nationale. Pourtant, ils continuent de se heurter à des barrières systémiques au moment de lancer une entreprise et de la faire croître. Pour aplanir ces obstacles et rendre l'économie plus inclusive, le gouvernement fédéral a créé le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, et le cofondateur et président-directeur général de la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada (CGLCC), Darrell Schuurman, ont annoncé le nom des organismes retenus pour mettre en œuvre le Fonds pour l'écosystème et administrer le Carrefour du savoir du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+.

Le Fonds pour l'écosystème, doté d'une enveloppe de 8 millions de dollars, vise à soutenir des organismes sans but lucratif au service d'entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+. Le Fonds aidera les organismes bénéficiaires à offrir des programmes et des ressources à ces entrepreneurs, à faire de la sensibilisation au sujet des obstacles qui se dressent devant ces derniers en vue d'améliorer le soutien et les services leur étant destinés, et à établir un réseau plus étroit d'entrepreneurs issus des communautés 2ELGBTQI+ et d'organismes de l'écosystème.

La CGLCC a sélectionné les 17 premiers organismes qui mettront en œuvre le Fonds pour l'écosystème dans l'ensemble du Canada :

2 Spirits in Motion Society (partout au pays)

Access Alliance Multicultural Health and Community Services, en partenariat avec UPlift Black ( Ontario )

) Banff Pride Society, en partenariat avec la Chambre de commerce de Bow Valley ( Alberta )

commerce de Bow Valley ( ) Chambre de commerce LGBTQ+ de l' Alberta ( Alberta )

commerce LGBTQ+ de l' ( ) Chroma NB, en partenariat avec Envision Saint John et Fusion Saint John (Nouveau-Brunswick)

Comité FrancoQueer de l'Ouest, en partenariat avec la Société de développement économique de la Colombie-Britannique, Parallèle Alberta , la Chambre de commerce LGBT du Québec et Les Chevronné.e.s (Ouest canadien)

, la commerce LGBT du Québec et Les Chevronné.e.s (Ouest canadien) Community Futures British Columbia, en partenariat avec myCEO (Colombie-Britannique)

Evol, en partenariat avec la Fondation Émergence (Québec)

FrancoQueer, en partenariat avec Impact ON et la Fédération des aînés et des retraités francophones de l' Ontario ( Ontario )

( ) Les Chevronné.e.s (Québec)

Pictou County Partnership, en partenariat avec Pictou County Pride (Nouvelle-Écosse)

QueerTech (partout au pays)

SASKQUEER Entrepreneurs + Professionals ( Saskatchewan )

) Social Entrepreneurship Enclave ( Manitoba )

) Sovereign Seeds (partout au pays)

Spindle Films Foundation (partout au pays)

The Old School House Arts Centre, en partenariat avec Creative Coast BC, 4VI, et Aunty Collective (Colombie-Britannique)

L'organisme retenu pour administrer le Carrefour du savoir est le Fyrefly Institute for Gender and Sexual Diversity (anglais), en partenariat avec le eHUB Entrepreneurship Centre, de l'Université de l'Alberta, à Edmonton. Le Fyrefly Institute recevra 3 millions de dollars pour mettre sur pied un réseau national de recherche. Ce réseau recueillera des données afin d'obtenir une meilleure perspective de l'entrepreneuriat au sein des communautés 2ELGBTQI+ en plus d'établir des pratiques exemplaires et de mettre au point des outils utiles pour les entrepreneurs de ces communautés.

Une économie plus inclusive, c'est une économie plus robuste. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ s'appuie sur les investissements déjà réalisés par le gouvernement fédéral en faveur d'un entrepreneuriat inclusif, qui ont notamment donné naissance à des programmes ciblant les femmes, les Noirs, les jeunes et les Autochtones propriétaires d'entreprise. Pour bâtir une économie concurrentielle offrant de bons emplois à la classe moyenne partout au Canada, il faut veiller à ce que les gens de tous les horizons soient en mesure de se lancer en affaires.

« Les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+ apportent une contribution importante à notre économie, offrant de l'emploi à plus de 435 000 personnes au sein de leurs collectivités respectives. L'annonce des organismes nommés aujourd'hui pour mettre en œuvre le Fonds pour l'écosystème et administrer le Carrefour du savoir constitue une avancée formidable dans l'établissement d'une économie et d'une société plus inclusives pour les entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+. Notre gouvernement continuera de collaborer avec la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada pour veiller à ce que toutes les personnes de ces communautés ayant un rêve entrepreneurial aient la possibilité de le réaliser et d'atteindre leurs objectifs d'affaires. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« En tant qu'ancien entrepreneur, je peux affirmer que le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ aidera de nombreux Canadiens à réaliser leur rêve. Le Fonds pour l'écosystème et le Carrefour du savoir permettront d'améliorer les ressources sur l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ et d'offrir aux entrepreneurs de la formation personnalisée, un accès à des réseaux et des services de mentorat, ce qui viendra appuyer notre gouvernement dans le cadre de sa mission de lutte contre la stigmatisation et de promotion de l'égalité pour tous les Canadiens. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault

« Cette annonce marque un important jalon dans le cadre de notre engagement envers l'autonomisation des entrepreneurs des communautés 2ELGBTQI+. Le Fonds pour l'écosystème et le Carrefour du savoir ne serviront pas qu'à offrir un soutien financier, ils viseront également l'établissement de l'infrastructure et de la base de connaissances dont nos communautés ont besoin pour s'épanouir. Il existe encore de nombreux obstacles qui nuisent à la pleine participation économique des entreprises détenues par des membres des communautés 2ELGBTQI+. Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ a pour objectif d'aplanir ces obstacles en créant un écosystème robuste et durable ainsi qu'en élaborant et en offrant des ressources qui permettront à ces entreprises de croître et de prospérer. »

- Le cofondateur et président-directeur général de la CGLCC, Darrell Schuurman

« L'Université de l'Alberta, qui héberge le Fyrefly Institute et le eHUB Entrepreneurship Centre, est très bien placée pour diriger les importants travaux menés par le Carrefour du savoir du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés 2ELGBTQI+ aux côtés de ses collaborateurs à l'échelle nationale. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Canada et la CGLCC de soutenir l'entrepreneuriat d'émancipation et de croire en sa capacité transformatrice d'éliminer les obstacles qui se dressent devant ces communautés historiquement sous-employées. »

- La directrice exécutive du Fyrefly Institute for Gender and Sexual Diversity à l'Université de l'Alberta, Glynnis Lieb, et le directeur des études du eHUB Entrepreneurship Centre à l'Université de l'Alberta, Michael Lounsbury

