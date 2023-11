TORONTO, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Quand nous bâtissons une économie plus inclusive, nous bâtissons une économie robuste qui profite à tous. C'est dans cette optique que le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures pour faire avancer l'égalité des genres et s'assurer que tous les entrepreneurs ont accès aux possibilités et aux ressources dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise, ce qui entraînera la création de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne.

La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a annoncé aujourd'hui, en compagnie de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, l'octroi d'un financement supplémentaire pouvant atteindre 3,8 millions de dollars au Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat afin de continuer de soutenir les entrepreneures au pays.

Le Portail est à la fois un réseau national composé de 10 centres régionaux et une plateforme numérique accessible qui aide les femmes à avoir accès aux ressources et à l'information dont elles ont besoin pour faire croître leur entreprise. Le financement annoncé aujourd'hui permettra aux responsables du Portail :

de conclure un nombre accru de partenariats avec des organismes de soutien aux entreprises axés sur la diversité;

de poursuivre leurs efforts en vue de favoriser l'établissement de liens au sein des écosystèmes des femmes en entrepreneuriat issues de la diversité, dont celles des communautés noires et des communautés autochtones, et de veiller à harmoniser le Portail aux carrefours du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires et des communautés 2ELGBTQI+;

de continuer de faire connaître les réussites des femmes en entrepreneuriat, notamment en présentant des exemples de modèle;

d'intensifier leurs efforts pour entrer en contact avec des organismes conventionnels relevant du secteur privé, du gouvernement et des médias afin de favoriser l'application des connaissances et des résultats de la recherche.

Le Portail est une composante clé de la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada, qui dispose d'un budget de près de 7 milliards de dollars. La Stratégie a déjà aidé, depuis son lancement en 2018, des dizaines de milliers d'entrepreneures d'un peu partout au Canada. Ce financement supplémentaire permettra au Portail d'aider encore plus de femmes à se lancer en affaires et à faire croître leur entreprise.

« Ce financement est une excellente nouvelle pour les femmes en entrepreneuriat et une autre mesure que prend notre gouvernement pour s'assurer que les entrepreneures ont accès aux ressources et aux capitaux auxquels elles n'ont pas toujours eu droit au même titre que leurs homologues masculins. Grâce à ces nouveaux fonds, le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat pourra poursuivre ses activités essentielles à l'appui des entrepreneures partout au Canada. En collaboration avec nos partenaires, nous acquerrons les connaissances qui nous permettront de mettre sur pied des programmes qui pourront réellement renforcer notre économie et créer de bons emplois pour tous les Canadiens de la classe moyenne. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« Pour bâtir une économie plus robuste et plus résiliente, nous devons nous assurer que les femmes, dans toutes les sphères de la diversité, ont un accès égal aux possibilités qui leur permettent de démarrer et de faire croître leur entreprise. Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat est au cœur des efforts de notre gouvernement à cet égard, et je suis fière de voir que son travail progresse. Le Canada compte des entrepreneures extraordinaires, et nous continuerons de nous concentrer sur l'uniformisation des règles du jeu de sorte qu'elles puissent briller dans leur milieu. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

« Nous sommes heureux de voir que le gouvernement du Canada offre un appui continu aux femmes en entrepreneuriat. Celles-ci jouent un rôle essentiel non seulement en créant des emplois et en stimulant l'innovation et la croissance, mais aussi en faisant progresser le développement social et la durabilité. Les investissements réalisés dans le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat nous ont permis de mieux comprendre les obstacles et les tremplins à l'entrepreneuriat féminin, de documenter l'écosystème entrepreneurial pour voir ce qui fonctionne et pour qui, et de mettre à l'essai des approches novatrices. »

- La fondatrice et directrice des études de l'Institut de la diversité et du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, Wendy Cukier

