VANCOUVER, BC, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Favoriser l'autodétermination économique des Autochtones est un élément crucial de l'engagement du gouvernement du Canada selon lequel il souhaite renouveler sa relation avec les peuples autochtones. Il se doit donc d'offrir un soutien aux milliers de propriétaires de petite entreprise et d'entrepreneurs autochtones qui travaillent à créer de l'emploi et des débouchés au sein de leurs communautés.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, a participé au Forum des entreprises de la côte ouest du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA), où elle a annoncé l'octroi d'un financement de 500 000 $ au CCEA. L'organisme pourra alors veiller à ce que les propriétaires de petite entreprise et les entrepreneurs autochtones aient à leur disposition un plus grand nombre d'outils et de ressources leur permettant de prospérer.

Grâce au financement alloué, le CCEA sera en mesure de promouvoir le Défi 50-30 et d'ainsi favoriser l'inclusion de plus d'Autochtones dans le milieu de l'entreprise. Le CCEA se servira aussi de cette somme pour revoir le site Web consacré à son programme Outils et financement pour les entreprises autochtones, et pour mener un exercice d'évaluation en profondeur de l'écosystème de l'entreprise autochtone dans le cadre duquel il pourra déterminer les outils, le financement et la formation dont auraient le plus besoin les entrepreneurs autochtones de même que les améliorations qui pourraient être apportées aux programmes de soutien existants.

Tous ces efforts permettront au CCEA de renforcer les services et l'appui destinés aux Autochtones en entrepreneuriat; au gouvernement d'élaborer de solides politiques et programmes fondés sur des données probantes; et aux entreprises autochtones de jouer un plus grand rôle au sein de l'économie canadienne.

Le gouvernement du Canada investit également dans l'entrepreneuriat autochtone par l'entremise des programmes de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat comme le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un financement du Fonds de prêts, l'Association nationale des sociétés autochtones de financement consent aux petites entreprises détenues par des femmes autochtones du soutien sous forme de prêts, leur offrant ainsi l'accès aux capitaux dont elles ont besoin.

Une économie inclusive, c'est une économie forte. Il est essentiel de faciliter l'accès aux capitaux et aux ressources si l'on veut aider les entreprises en démarrage et en expansion, et tout particulièrement les entrepreneurs issus de communautés qui, traditionnellement, ont été oubliées et sous-représentées. Un tel financement soutient les entreprises détenues par des Autochtones qui créent de bons emplois et stimulent la croissance économique.

« Notre gouvernement apprécie l'incroyable contribution qu'apportent les entrepreneurs autochtones à l'économie canadienne, et c'est pourquoi il est si important de veiller à ce qu'ils aient une juste chance de réussir au moment de lancer et de faire croître leur entreprise. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle, puisqu'il s'agit d'une autre étape que franchit notre gouvernement pour collaborer avec les communautés autochtones et faire avancer la réconciliation économique. Travailler avec des organismes comme le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, c'est aller à la source pour trouver les meilleurs moyens de soutenir les entrepreneurs autochtones et d'éliminer les obstacles à leur réussite. Ensemble, nous établirons une économie inclusive qui fournira de bons emplois et profitera à tous les Canadiens. »

- La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez

« C'est encourageant de voir le gouvernement du Canada exercer, par l'entremise de ses différents ministères, un plus grand rôle pour faire avancer la réconciliation économique, et aussi comprendre la nécessité d'investir pour assurer l'équité. Ce financement entraînera non seulement la création et le renforcement de programmes dirigés par des Autochtones, mais également l'élaboration de politiques et de programmes gouvernementaux qui profiteront aux entrepreneurs autochtones de tout le pays. »

- La présidente et chef de la direction du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone, Tabatha Bull

Depuis 39 ans, le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) jette des ponts entre les peuples, les entreprises et les communautés autochtones et non autochtones grâce à une programmation diversifiée, qui propose des outils, de la formation, des occasions de réseautage, des prix commerciaux majeurs et des événements nationaux.

Voici quelques statistiques sur les entreprises et l'entrepreneuriat autochtones. Nombre d'entreprises détenues par des Autochtones au Canada : plus de 50 000 Montant de la contribution des entreprises autochtones à l'économie canadienne : 50 milliards de dollars Nombre d'entrepreneurs qui dépendent de leurs économies personnelles pour démarrer leur entreprise : 65 %

Au nombre des initiatives et des programmes financés par le gouvernement qui sont offerts aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs autochtones, mentionnons : Le Fonds de croissance autochtone (anglais) - Le 14 avril 2021, l'Association nationale des sociétés autochtones de financement a lancé, de concert avec la Banque de développement du Canada , le Fonds de croissance autochtone, qui était assorti d'une enveloppe de 150 millions de dollars. Ce fonds aide les petites entreprises autochtones à attirer des investissements et à entreprendre des projets plus ambitieux. Le Programme d'entrepreneuriat autochtone - Ce programme fait la promotion de l'entrepreneuriat dans les communautés autochtones et vise à accroître le nombre d'entreprises rentables appartenant à des Autochtones. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a investi 42 millions de dollars afin d'élargir le Programme. Le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones - Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement a proposé d'investir 2 milliards de dollars sur cinq ans, et 408,2 millions de dollars par année par la suite, pour créer et soutenir ce programme, qui met l'accent sur la formation liée à des emplois de plus grande qualité et mieux rémunérés plutôt qu'au réemploi rapide. Le Guide de la réconciliation d'affaires au Canada - Cette ressource destinée aux entreprises non autochtones fournit des conseils pour leur permettre d'établir des partenariats significatifs avec des communautés autochtones. Le Guide a été élaboré de pair avec le CCEA et se veut une réponse directe à l'appel à l'action 92 de la Commission de vérité et réconciliation. Jusqu'à présent, il s'agit de la mesure la plus importante prise par le gouvernement dans ce domaine.

Pour soutenir encore davantage les entrepreneurs autochtones, Affaires mondiales Canada a publié hier, de concert avec le CCEA, un rapport conjoint intitulé Adàwe : Expériences d'exportation d'entrepreneurs autochtones. Le rapport a pour objectif de mieux faire comprendre les défis uniques auxquels se heurtent les entreprises autochtones qui souhaitent conquérir des marchés étrangers, et de veiller à ce que tous les Canadiens puissent profiter des avantages que procure le commerce.

a publié hier, de concert avec le CCEA, un rapport conjoint intitulé Adàwe : Expériences d'exportation d'entrepreneurs autochtones. Le rapport a pour objectif de mieux faire comprendre les défis uniques auxquels se heurtent les entreprises autochtones qui souhaitent conquérir des marchés étrangers, et de veiller à ce que tous les Canadiens puissent profiter des avantages que procure le commerce. Dans le budget de 2023, le gouvernement fédéral a montré qu'il poursuivait sur la lancée des progrès réalisés depuis 2015 pour avancer sur la voie de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones, bâtir des communautés fortes et diversifiées, protéger l'environnement et lutter contre les changements climatiques (voir Budget de 2023 : Faire progresser la réconciliation et bâtir un Canada qui fonctionne pour tous).

