La ministre Tassi annonce un investissement à l'appui de près de 2 300 travailleurs canadiens du secteur de l'acier dans le Sud de l'Ontario

Le gouvernement du Canada investit dans la main-d'œuvre canadienne de l'acier et les intérêts du pays

HAMILTON, ON, le 14 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada se porte à la défense des vaillants travailleurs du secteur de l'acier et de l'aluminium, de leurs familles et de leurs communautés. Il concrétise ainsi son engagement de soutenir le secteur de la fabrication de l'acier et ses travailleurs.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 49,9 millions de dollars dans un projet de 412 millions de dollars de Stelco qui mènera à la création de 75 emplois et au maintien de 2 200 autres en Ontario.

Cet investissement permettra à Stelco (anglais) de mettre à niveau ses installations de Hamilton et du lac Érié, en Ontario, de moderniser ses chaînes de production de l'acier, d'améliorer sa capacité à répondre à la demande des clients au sein des secteurs de fabrication de pointe, d'élargir sa gamme de produits, et de commercialiser sur le marché nord-américain de nouveaux produits de pointe.

Le gouvernement du Canada investit dans des producteurs de calibre mondial du secteur canadien de l'acier et de l'aluminium, comme EVRAZ (anglais), Algoma Steel Inc. (anglais), ArcelorMittal , Elysis (une coentreprise créée par Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminum), Alcoa, Aluminerie Alouette, Nova Tube inc., Gerdau Ameristeel (anglais) et Tenaris (anglais). Ces investissements visent à faire en sorte que ces entreprises continuent de fournir de bons emplois à des milliers de Canadiens de la classe moyenne et d'apporter une importante contribution à notre économie ainsi qu'aux chaînes d'approvisionnement du secteur manufacturier.

Citations

« Nous sommes déterminés à appuyer les travailleurs canadiens de l'acier et les produits innovateurs de calibre mondial qu'ils fabriquent. Notre investissement dans Stelco se traduira par une compétitivité accrue du secteur de l'acier pour des années à venir, permettra au pays de conserver sa place sur le marché international et fera en sorte que des emplois soient disponibles pour les Canadiens de la classe moyenne. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi

« Les producteurs et les travailleurs de l'acier jouent un rôle de premier plan dans l'économie de plusieurs collectivités au pays. Cet investissement viendra soutenir près de 2 300 emplois chez Stelco et permettra à l'entreprise de mettre à niveau ses installations pour être plus concurrentielle et accroître sa part de marché. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Depuis longtemps, Stelco est fière de commercialiser des innovations en révolutionnant les procédés de fabrication d'acier et en mettant au point des produits pour ses clients. Dans le cadre de ce partenariat avec le gouvernement du Canada, nous comptons poursuivre notre tradition en modernisant nos installations et en donnant à nos 2 300 employés les moyens de fabriquer les produits d'acier de prochaine génération que nous réclament nos clients. »

- Le président-directeur général de Stelco, David Cheney

Les faits en bref

Stelco est une entreprise ontarienne de l'acier pleinement intégrée qui se spécialise dans la production de la prochaine génération d'acier laminé à plat utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'énergie.

En 2018, l'industrie canadienne de l'acier employait plus de 23 000 Canadiens, et elle a contribué pour 4,3 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada . Elle joue un rôle essentiel pour ce qui est de l'approvisionnement dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile et de la construction.

. Elle joue un rôle essentiel pour ce qui est de l'approvisionnement dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie, de l'automobile et de la construction. Cet investissement est effectué au titre du Fonds stratégique pour l'innovation , un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant la recherche-développement qui accélère le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilite la croissance d'entreprises novatrices.

, un programme conçu pour attirer et appuyer des investissements commerciaux de grande qualité dans tous les secteurs de l'économie en favorisant la recherche-développement qui accélère le transfert de technologies ainsi que la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs, et qui facilite la croissance d'entreprises novatrices. Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

