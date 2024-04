La ministre Sonia Bélanger annonce de nouveaux projets d'hospitalisation à domicile

QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit son engagement de mettre sur pied les projets d'hospitalisation à domicile. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce que cinq nouveaux projets seront déployés au cours des prochains mois, qui s'ajoutent aux huit annoncés en mai 2023.

L'hospitalisation à domicile permet aux patients et patientes de poursuivre leur hospitalisation, en partie ou en totalité, à la maison, dans le confort de leur foyer. L'expérience-patient en est grandement bonifiée : en plus de permettre un meilleur accès aux soins, elle diminue le déconditionnement associé à une hospitalisation. Cette approche novatrice s'inscrit dans la vision d'un réseau de la santé et des services sociaux plus humain et plus performant.

Les cinq nouveaux projets annoncés seront déployés dans les installations suivantes :

Pierre-Boucher (Montérégie-Est);

Hôtel-Dieu de Lévis (Chaudière-Appalaches);

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) (Montréal);

Hôpital Anna-Laberge (Montérégie-Ouest);

Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Rappelons que, parmi les premiers projets annoncés en mai dernier, quatre ont maintenant débuté, soit à l'Hôpital du Lakeshore (Ouest-de-l'Île-de-Montréal), à l'Hôpital Juif de Montréal (Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal), à la Cité-de-la-Santé (Laval) et à l'Hôpital Charles-Le Moyne (Montérégie-Centre). Plusieurs autres débuteront sous peu :

Hôpital Maisonneuve-Rosemont (Est-de-l'Île-de-Montréal) : été 2024

Hôpital de Sainte-Agathe (Laurentides) : été 2024

(Laurentides) : été 2024 l'Enfant-Jésus (Capitale-Nationale) : automne 2024

Pierre-Le Gardeur (Lanaudière) : automne 2024

Huit projets ont ainsi débuté ou sont en voie de commencer, pour un total de 13 projets annoncés en moins de deux ans.

Les autres projets seront mis sur pied d'ici 2026 partout au Québec.

Citation :

« Un des engagements phares de notre gouvernement, de déployer des projets d'hospitalisation à domicile partout au Québec, se concrétise de plus en plus, et j'en suis très fière. Cette solution est vraiment profitable pour toutes et tous : elle permet aux patientes et aux patients de poursuivre leur rétablissement à domicile, dans un environnement reposant et rassurant, et contribue à offrir un meilleur accès aux soins dans les hôpitaux en libérant des lits pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Nous sommes sur la bonne voie, et je remercie toutes les équipes qui travaillent de concert pour réaliser ces projets. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Soulignons que l'apport des équipes interdisciplinaires et des médecins spécialistes dans la réussite de ces projets est important.

D'ici 2026, l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM) investira plus de 40 millions $ pour le déploiement de l'hospitalisation à domicile, provenant de l'enveloppe de rémunération des médecins spécialistes. Cette somme réinvestie est disponible grâce aux travaux réalisés par l'IPAM en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

