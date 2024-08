NGen lance 15 nouveaux projets de fabrication de pointe d'une valeur totale de 59 millions de dollars pour soutenir 31 entreprises de partout au Canada

BURNABY, BC, le 14 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, a annoncé un nouveau projet important qui s'inscrit dans l'initiative de NGen visant à financer 15 projets de fabrication de pointe.

Le projet, dirigé par Nano One et Chemetics Inc., vise à optimiser les procédés de fabrication des matériaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques. Nano One a mis au point une nouvelle technologie de fabrication de pointe - le procédé monotope (One-Pot) - pour la production de matériaux actifs de cathode (CAM). Les CAM sont les composants les plus coûteux et les plus complexes des batteries lithium-ion utilisées pour le stockage de l'énergie, les véhicules électriques et les applications militaires. Le procédé permet la production des CAM à partir de diverses matières premières métalliques et sa souplesse favorise l'approvisionnement local au profit d'une économie et de chaînes d'approvisionnement intérieures solides. Nano One et Chemetics s'emploieront à optimiser le procédé de fabrication, notamment en déterminant les matériaux essentiels à la construction, les méthodes de fabrication monotope des réacteurs et les possibilités d'optimisation fondées sur les données opérationnelles. NGen investit plus de 2,9 millions de dollars dans l'initiative, dont la valeur totale s'élève à plus de 11 millions de dollars.

Une avancée majeure dans le secteur, ce projet fait partie du programme de chaîne de valeur de la fabrication de véhicules électriques (EVMP), dans le cadre duquel les projets intensifient l'innovation le long de la chaîne d'approvisionnement des matériaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques et dans leurs systèmes et composants respectifs. La mise au point de cette technologie permettra non seulement d'optimiser les procédés de fabrication, mais aussi de raffermir la position du Canada comme meneur dans le domaine de la technologie et de l'innovation en matière de fabrication.

Le financement annoncé fait partie d'une initiative de financement plus vaste de NGen, qui a visé 15 projets de fabrication de pointe d'une valeur totale de 59 millions de dollars à l'échelle du Canada. À ce jour, NGen a financé 211 projets de grappes auxquels ont participé 483 partenaires de l'industrie et 313 groupes de recherche, et qui ont généré 7,2 milliards de dollars en nouvelles ventes ainsi que la création de 66 nouvelles entreprises et de 3 901 emplois directs. Les investissements de NGen continuent de stimuler l'innovation et la croissance économique dans les secteurs de la fabrication et de la technologie, consolidant ainsi le leadership du Canada dans la fabrication de pointe.

Citations

« En investissant dans l'innovation et la recherche, nous favorisons la création d'emplois de haute qualité pour des employés hautement spécialisés ici même en Colombie-Britannique et partout au Canada. L'annonce d'aujourd'hui, en plus des 14 autres projets de l'initiative NGen, représente un pas de plus vers un avenir qui sera amélioré grâce aux innovations actuelles. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

À propos de NGen

NGen est l'organisation sectorielle à but non lucratif qui dirige la Grappe d'innovation mondiale en fabrication de pointe du Canada. NGen se consacre à la mise en place de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada au profit des Canadiens. NGen travaille à renforcer la collaboration entre ses membres, qui comptent plus de 9 000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. Elle fournit du financement et du soutien aux entreprises dont les initiatives sont dirigées par l'industrie et qui visent à développer, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrices au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. www.ngen.ca/membership

SOURCE Patrimoine canadien

Personne-ressource pour les médias : Robbie MacLeod, [email protected], 613-297-3578