MONCTON, NB, le 14 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, en compagnie de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, et de Dawn Arnold, mairesse de Moncton, fera une annonce à Moncton au sujet des investissements du gouvernementfédéral dans le logement abordable au Nouveau-Brunswick.

Un point de presse suivra l'activité.

Date : 15 novembre 2024

Heure (locale) : 15 h

Remarque pour les médias : Les médias souhaitant participer doivent s'inscrire et peuvent obtenir des informations supplémentaires à [email protected]. Veuillez arriver au plus tard à 14 h 45.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Personnes-ressources pour les médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Isabelle Arseneau, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]