OTTAWA, ON, le 8 juin 2021 /CNW/ - Un écosystème de capital de risque (CR) robuste et dynamique est essentiel pour favoriser l'innovation et l'essor au pays, ainsi que la croissance et la compétitivité à long terme. Un tel écosystème permet aux entreprises d'obtenir le soutien financier et les services-conseils dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion et étendre leurs activités, en apportant au monde des produits et des innovations fabriqués au Canada, tout en ancrant leur succès au pays.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, a rappelé que le gouvernement du Canada s'était engagé à accroître son soutien au marché du CR. Alors qu'elle prenait la parole à l'occasion de la conférence annuelle Invest Canada de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement, elle a souligné que le gouvernement s'était engagé, dans le cadre du budget de 2021, à renouveler l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) en y investissant une somme de 450 millions de dollars.

L'écosystème canadien de CR est en croissance depuis quelques années. En 2019, on a enregistré un nouveau record de 6,2 milliards de dollars pour l'ensemble des investissements effectués dans les entreprises canadiennes. Avec le renouvellement de l'ICCR, le Canada poursuivra sur cette lancée en investissant 350 millions de dollars dans de grands fonds nationaux pour soutenir les gestionnaires de fonds de CR canadiens. Il va aussi investir 50 millions de dollars dans le secteur des sciences de la vie et 50 millions de dollars dans un volet de croissance inclusive. Des fonds sont réservés pour soutenir les groupes sous-représentés dans l'écosystème de CR, comme les femmes, les Autochtones et les communautés racisées.

Renforcer le soutien à l'industrie du CR sera profitable à tous points de vue pour le Canada. Cela va aider les entreprises à obtenir le soutien financier dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion, accéder à de nouveaux marchés et exporter leurs produits et services. Cela va aussi contribuer à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Les investissements dans la croissance inclusive qui met à profit le potentiel de tous les Canadiens vont générer de la croissance, créer des emplois et stimuler l'économie qui continue de se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

Avec le renouvellement de l'ICCR, le gouvernement tient l'engagement qu'il a pris envers l'industrie canadienne du CR et va continuer de soutenir la croissance de l'écosystème d'innovation.

« La reprise fructueuse de l'économie doit s'articuler sur une approche de type Équipe Canada. Le renouvellement de l'Initiative de catalyse du capital de risque et l'augmentation des investissements dans le capital de risque démontrent l'importance de l'écosystème d'innovation pour aider l'économie à se remettre pleinement des répercussions de la pandémie. Ces investissements vont aider les entreprises à prendre de l'expansion et à croître, mais aussi à se démarquer tant au pays qu'à l'étranger avec leurs produits et leurs innovations purement canadiens. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Annoncée dans le budget de 2017 et prolongée dans l'énoncé économique de l'automne 2018, l'ICCR représente un investissement de 450 millions de dollars.

prolongée dans l'énoncé économique de l'automne 2018, l'ICCR représente un investissement de 450 millions de dollars. L'ICCR a investi dans trois volets :

Le volet 1 ciblait les fonds de fonds importants pour appuyer les gestionnaires de fonds de CR canadiens.



Le volet 2 ciblait l'octroi de fonds à des équipes de gestion émergentes et diversifiées, dans des régions et des secteurs mal desservis, et dans des structures alternatives de fonds.



Le volet 3 ciblait principalement l'octroi de fonds de CR à des entreprises de technologies propres.

À ce jour, l'ICCR a donné lieu à des investissements de 1,8 milliard de dollars dans l'écosystème canadien de CR.

Le budget de 2021 propose d'investir 450 millions de dollars dans le renouvellement de l'ICCR :

350 millions de dollars dans les fonds de fonds nationaux



50 millions de dollars dans le secteur des sciences de la vie



50 millions de dollars dans la croissance inclusive

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Canada est désormais au troisième rang de l'investissement en CR.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Alice Hansen, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, 613-612-0482, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

