Montréal, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de promouvoir l'égalité des genres et l'autonomisation économique des femmes.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a présenté Evol, une organisation qui fournit des prêts pouvant atteindre 50 000 $ à des femmes entrepreneures et propriétaires d'entreprise dans le cadre du programme Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat. La ministre était accompagnée pour l'occasion de la députée de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, et de la présidente-directrice générale d'Evol, Sévrine Labelle.

La ministre Ng a souligné le fait que, depuis sa création, le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, doté d'une enveloppe de 55 millions de dollars, aide des femmes entrepreneures des quatre coins du pays à lancer et à faire croître leur entreprise et que la majorité des bénéficiaires sont des femmes membres de groupes sous-représentés. Le gouvernement du Canada met tout en œuvre pour qu'un plus grand nombre de femmes aient accès à des capitaux pour démarrer ou développer leur entreprise, ce qui comprend l'enveloppe de prêts de 7 millions de dollars octroyés par Evol.

Evol est un partenaire d'importance pour ce qui est de l'attribution du financement dans le cadre du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat en collaboration avec ses partenariats régionaux. Ses partenaires travailleront avec des entrepreneures à chaque étape du processus de demande et leur fourniront un soutien de haute qualité, notamment en les aidant à élaborer un plan d'affaires viable et en leur fournissant des services-conseils, de la formation et un suivi quant à la gestion des prêts.

Les partenaires d'Evol en ce moment sont MicroEntreprendre et Entreprendre ici. Les femmes qui comptent remplir une demande peuvent communiquer avec Evol et ses partenaires pour commencer à préparer leur plan d'affaires en vue du processus de demande.

Pour obtenir plus d'information sur le programme de prêts d'Evol, consultez la page sur le financement d'Évol.

Le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat, un élément clé de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat qui est dotée d'une enveloppe de 6 milliards de dollars, offre du financement à des organismes sans but lucratif qui possèdent déjà des programmes de prêts. Cela leur permet de fournir du financement abordable supplémentaire aux entrepreneures, plus particulièrement aux membres de groupes sous-représentés, aux femmes qui démarrent une entreprise ou qui sont des propriétaires uniques, ou encore à celles qui ont une plus grande difficulté à obtenir du financement.

Les administrateurs sélectionnés du Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat qui assurent actuellement la mise en œuvre du programme sont les Organisations d'entreprises de femmes du Canada, la Société d'aide au développement des collectivités de Northumberland, Coralus (anglais), auparavant SheEO, et l'Association nationale des sociétés autochtones de financement.

Aujourd'hui, le gouvernement fait fond sur les investissements sans précédent qu'il a faits pour soutenir les femmes depuis 2015 pour les aider à réussir et à étendre leurs activités.

Citations

« Le Fonds de prêts pour les femmes en entrepreneuriat a été lancé pour aider les entreprises dirigées par des femmes dont l'atteinte du plein potentiel pose défi et pour que leurs dirigeantes mettent pleinement à profit leurs compétences et leurs talents. En facilitant l'accès au financement dont les femmes entrepreneures ont besoin pour atteindre leurs objectifs d'affaires, nous stimulons la croissance économique et promouvons l'excellence dont font preuve les entreprises canadiennes à l'échelle mondiale. Notre gouvernement est fort conscient que les retombées de cet investissement permettront de donner aux femmes entrepreneures des chances égales de réussir, car il sait que la réussite des femmes est synonyme de réussite pour tous. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Quelle joie de voir qu'une organisation locale aidera des femmes du Québec à atteindre leurs objectifs d'affaires. L'autonomisation économique des femmes aura un effet d'entraînement, car un meilleur accès au financement se traduira par des retombées économiques mesurables qui profiteront à tous et qui contribueront grandement à la compétitivité et à la prospérité du Canada. »

- La députée de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos

« Evol cumule plus de 25 ans d'expérience en financement accompagné spécialisé pour les entreprises à propriété féminine. En mettant sur pied des entreprises génératrices de valeurs, les femmes participent activement à la création d'un monde meilleur. Grâce à la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, Evol et ses partenaires, Microentreprendre et Entreprendre Ici, pourront encore mieux les soutenir dans la réalisation de leurs ambitions. »

- La présidente-directrice générale d'Evol, Sevrine Labelle

Faits en bref

Le gouvernement fait également des investissements pour éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les entrepreneurs issus de la diversité, notamment par l'entremise du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires .

. Afin de s'assurer que les femmes ont un accès égal aux possibilités et aux avantages qui découlent des investissements internationaux, le Canada a adopté une approche inclusive à l'égard du commerce en intégrant des dispositions relatives à l'égalité des genres dans tous ses accords de libre-échange. Le gouvernement a également cosigné l' Arrangement mondial sur le commerce et le genre , une initiative indépendante à laquelle toute autre économie peut participer.

a adopté une en intégrant des dispositions relatives à l'égalité des genres dans tous ses accords de libre-échange. Le gouvernement a également cosigné l' , une initiative indépendante à laquelle toute autre économie peut participer. En activité dans 17 régions du Québec, Evol offre du financement et des services-conseils personnalisés aux entreprises, ce qui permet aux entrepreneures québécoises de fonder des entreprises viables et prospères conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

