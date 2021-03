OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les femmes, et particulièrement les femmes entrepreneures, pendant la pandémie et durant la relance. Les entrepreneures contribuent tous les jours énormément à l'économie canadienne, et leur rôle est important pour la réussite économique de notre pays. Pourtant, elles continuent de se heurter à des obstacles systémiques qui entravent leur réussite. Elles ont de la difficulté à obtenir le capital nécessaire et sont plus susceptibles que leurs homologues masculins de se retrouver dans certains des secteurs les plus touchés par la COVID-19, comme le commerce de détail, l'hébergement et la restauration.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng s'est entretenue avec des femmes entrepreneures lors d'une table ronde virtuelle organisée par Startup Canada (anglais).

Des femmes entrepreneures et des chefs de file du secteur privé, aux horizons et aux points de vue diversifiés, et provenant d'un peu partout au Canada, y ont discuté de ce qui pouvait être fait pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes et appuyer les entrepreneures tout au long de la pandémie et de la reprise. La ministre Ng a souligné l'importance de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), un investissement pangouvernemental de près de 5 milliards de dollars, qui vise à aider les femmes propriétaires d'entreprise à avoir accès au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin pour se lancer en affaires, faire croître leur entreprise ou prendre de l'expansion au Canada et ailleurs dans le monde. En mai 2020, le gouvernement du Canada a investi 15 millions de dollars de plus dans la SFE pour que les femmes puissent disposer du soutien dont elles ont besoin durant la crise qui sévit.

La SFE est complémentaire aux autres efforts faits par le gouvernement pour appuyer les femmes durant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement utilise entre autres l'analyse comparative entre les sexes pour créer un environnement propice au développement économique en réponse à la pandémie. Il a aussi bonifié l' Allocation canadienne pour enfants pour aider les parents qui travaillent à subvenir aux besoins de leurs enfants et prévoit investir dans les services de garde près de 1,2 milliard de dollars en 2020-2021. En outre, il légifère pour favoriser l'équité salariale.

Une relance inclusive offrirait aussi l'occasion de promouvoir l'égalité des genres et d'apporter une stabilité économique et sociale à toute la population canadienne. La ministre Ng a discuté de l'importance de procéder à une relance féministe inclusive après la pandémie de COVID-19, en évoquant le thème canadien de la Journée internationale des femmes de cette année : « La réponse et relance féministes du Canada ».

Citation

« Aujourd'hui plus que jamais, nous célébrons les efforts inlassables que déploient les femmes entrepreneures pour faire croître l'économie canadienne et soutenir nos collectivités, et nous les en remercions. La Journée internationale des femmes nous donne l'occasion non seulement de souligner leurs réalisations, mais aussi de réfléchir aux domaines où nous pouvons encore nous améliorer. La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions négatives importantes sur les entreprises canadiennes, et particulièrement sur celles qui appartiennent à des femmes. Notre gouvernement est déterminé à les appuyer tout au long de cette crise et à faire d'elles une priorité de notre engagement à l'égard de la relance inclusive. »

ꟷ La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi près de 5 milliards de dollars dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) afin d'améliorer l'accès des femmes propriétaires d'entreprise au financement, aux talents, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin pour se lancer en affaires, faire croître leur entreprise et atteindre de nouveaux marchés. Dans le discours du Trône de l'automne 2020, le gouvernement s'est engagé à accélérer la mise en œuvre de la SFE qui aide déjà les femmes de tout le Canada à faire prospérer leur entreprise.

En mai 2020, le gouvernement du Canada a injecté une somme supplémentaire de 15 millions de dollars dans le Fonds pour l'écosystème de la SFE, ce qui a permis aux organisations récipiendaires existantes d'offrir aux femmes entrepreneures un accès aux soutiens d'urgence durant la pandémie de COVID-19.

Pour en savoir plus sur la Journée internationale des femmes et le Sommet sur la réponse et la relance féministes du Canada, rendez-vous sur le site de Femmes et Égalité des genres Canada.

